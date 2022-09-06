 

Декрет и черный список: Тюльпанов пнул обделавшуюся разведенку Асмус

06.09.2022, 4:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Имя бывшей жены комика Гарика Харламова мелькает теперь не только в новостях шоубиза под кодом
“разведенка”, но и в политической повестке страны. Кристина Асмус должна явиться в Тверской суд Москвы 6 сентября в 11 часов по делу о дискредитации
российской армии — декрет уже выпущен.

В своем
микроблоге актриса высказала мнение о ситуации в стране на фоне февральских
событий. Теперь Асмус обвиняют по статье о дискредитация Вооруженных Сил РФ. Обделалась актриса на хорошую сумму — максимальное наказание доходит до 50 тысяч рублей.

Молодой политик
Владислав Тюльпанов считает такое наказание недостаточным. По его оценке,
доходы Кристины Асмус гораздо выше средне статических доходов россиян,
следовательно, штраф — очень слабое наказание. Владислав пнул по больному — совсем недавно девушка сама хвасталась хорошими гонорарами.

“Здесь надо
сделать так, чтобы не было предложений для съемок, участия в фильмах или рекламе.
Чтобы контракты не поступали”, завил Тюльпанов. Для того, чтобы запрет соблюдался и воспринимался всерьез, к ответственности, по мнению
мужчины, должны привлекаться и инициаторы предложений.

“Чтобы было
наказуемо и для тех, кто будет предлагать. Таких людей нужно вносить в черный
список и запрещать их род деятельности”, – резюмировал Владислав Тюльпанов.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.09.20 / Джентльмен свеж: Брэд Питт в новой рекламной кампании Brioni

01.07.22 / Bloomberg – Байден пообещал добиться продажи Турции истребителей F-16 — и заявил, что Финляндия и Швеция здесь ни при чём

21.06.22 / Мнение: Мы никогда больше не будем доверять Западу

16.12.21 / Уникальный проект «За! Грамотный интернет» создан в России

22.12.20 / Пленники темных сил: История из Шотландии, где сжигали людей, живших в доме с полтергейстом

10.05.22 / Мнение: Судьба лимитрофа

27.04.21 / ФСБ задержала за взятку одного из руководителей «Северного водоканала» – бывшего начальника полиции Рыбинска

28.06.22 / Жилье в Ростокино дорожает быстрее всего

11.04.21 / Москвича оштрафовали за просмотр в ускоренном режиме видео на YouTube

03.03.21 / Что почитать: пять книг российских авторов, по которым можно снять захватывающие сериалы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика