Декрет и черный список: Тюльпанов пнул обделавшуюся разведенку Асмус
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Имя бывшей жены комика Гарика Харламова мелькает теперь не только в новостях шоубиза под кодом
“разведенка”, но и в политической повестке страны. Кристина Асмус должна явиться в Тверской суд Москвы 6 сентября в 11 часов по делу о дискредитации
российской армии — декрет уже выпущен.
В своем
микроблоге актриса высказала мнение о ситуации в стране на фоне февральских
событий. Теперь Асмус обвиняют по статье о дискредитация Вооруженных Сил РФ. Обделалась актриса на хорошую сумму — максимальное наказание доходит до 50 тысяч рублей.
Молодой политик
Владислав Тюльпанов считает такое наказание недостаточным. По его оценке,
доходы Кристины Асмус гораздо выше средне статических доходов россиян,
следовательно, штраф — очень слабое наказание. Владислав пнул по больному — совсем недавно девушка сама хвасталась хорошими гонорарами.
“Здесь надо
сделать так, чтобы не было предложений для съемок, участия в фильмах или рекламе.
Чтобы контракты не поступали”, завил Тюльпанов. Для того, чтобы запрет соблюдался и воспринимался всерьез, к ответственности, по мнению
мужчины, должны привлекаться и инициаторы предложений.
“Чтобы было
наказуемо и для тех, кто будет предлагать. Таких людей нужно вносить в черный
список и запрещать их род деятельности”, – резюмировал Владислав Тюльпанов.
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