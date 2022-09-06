Декрет и черный список: Тюльпанов пнул обделавшуюся разведенку Асмус

Имя бывшей жены комика Гарика Харламова мелькает теперь не только в новостях шоубиза под кодом

“разведенка”, но и в политической повестке страны. Кристина Асмус должна явиться в Тверской суд Москвы 6 сентября в 11 часов по делу о дискредитации

российской армии — декрет уже выпущен.

В своем

микроблоге актриса высказала мнение о ситуации в стране на фоне февральских

событий. Теперь Асмус обвиняют по статье о дискредитация Вооруженных Сил РФ. Обделалась актриса на хорошую сумму — максимальное наказание доходит до 50 тысяч рублей.

Молодой политик

Владислав Тюльпанов считает такое наказание недостаточным. По его оценке,

доходы Кристины Асмус гораздо выше средне статических доходов россиян,

следовательно, штраф — очень слабое наказание. Владислав пнул по больному — совсем недавно девушка сама хвасталась хорошими гонорарами.

“Здесь надо

сделать так, чтобы не было предложений для съемок, участия в фильмах или рекламе.

Чтобы контракты не поступали”, завил Тюльпанов. Для того, чтобы запрет соблюдался и воспринимался всерьез, к ответственности, по мнению

мужчины, должны привлекаться и инициаторы предложений.

“Чтобы было

наказуемо и для тех, кто будет предлагать. Таких людей нужно вносить в черный

список и запрещать их род деятельности”, – резюмировал Владислав Тюльпанов.