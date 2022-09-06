Мнение: Германия хочет использовать войну на Украине для установления контроля над Европой

Германия хочет использовать войну на Украине для установления контроля над Европой

Германия намеренно накаляет войну на Украине, чтобы спаять Европу под своей гегемонией и милитаризировать континент, с целью стать мировой державой. Такова суть речи Шольца в Карловом университете в Праге.

На фоне почтенного чешского вуза, основанного в 1348 году, Шольц потратил немного времени на обычную болтовню о мире, свободе и демократии, которые якобы воплощает в себе ЕС. А затем перешел к делу.

«В последние годы, многие справедливо призывали к более сильному, более суверенному, геополитическому Евросоюзу», – сказал он. «ЕС, который знает свое место в истории и географии континента, действует мощно и едино в нашем мире. Исторические решения последних месяцев приблизили нас к этой цели».

Под «историческими решениями» Шольц имел в виду «решительность и быстроту» с которыми ЕС наложили санкции на Россию и подлили керосину в огонь войны на Донбассе вмешательством НАТО. Он даже не намекнул, что ЕС или правительство Германии могут быть заинтересованы в разрешении конфликта через переговоры.

Вместо этого, он бахвалился экономической, финансовой, политической и, прежде всего, военной поддержкой- «тут Германия решительно поменяла курс в последние месяцы» – для Украины. «Мы продолжим эту поддержку, надежно, и, прежде всего: так долго, как потребуется!».

В ближайшие недели и месяцы Украина получит от Германии «новое вооружение по последнему слову науки и техники – радары, комплексы ПВО например, и разведывательные БПЛА», – заявил канцлер.

Последняя партия вооружений одна стоит более 600 миллионов евро. «Наша цель – современная украинская армия, которая всегда сможет защищать свою страну», провозгласил он. Он представляет, что «Германия будет нести особую ответственность за создание украинской артиллерии и ПВО».

Министр иностранных дел Бербок (Зеленые) пообещала Украине, что будет бессрочно поставлять Украине тяжелое вооружение. «Можно ожидать, что эта война продлиться еще годы», сказала она газете Bild am Sonntag. Как Шольц, Бербок открыто заявила, что поддерживает захват Крыма военной силой, и, таким образом, полное военное поражение России (ядерной державы).

Правительство Германии поддержало крайне-правый путч на Украине в 2014, который привел к власти марионеток Запада, и посеял семена нынешней войны.

Но долгое время оно колебалось, не решаясь полностью порвать экономические связи с Россией – надежным поставщиком дешевых энергоносителей еще с времен СССР.

Несмотря на значительное давление, Меркель отказалась прекратить строительство СП2. Шольц сделал этот шаг только после начала войны. Даже тогда на его правительство сыпались обвинения в якобы колебаниях и отсрочках доставки обещанного вооружения.

Затем все решительно изменилось. После США, Германия стала важнейшим мотором в прокси войне против России. Для того, чтобы расчленить Россию и захватить ее богатейшие природные богатства, германские власти готовы заморозить свое население и позволить беспрепятственный рост инфляции, не говоря о риске мировой войны с применением атомного оружия.

Уже на четвертый день войны Шольц объявил в Бундестаге о «новой эпохе», огромных поставках вооружения на Украину и троекратном увеличение оборонного бюджета, чтобы превратить Германию в ведущую военную силу в Европе -снова. Речь в Праге прямо связана с речью о «новой эпохе». Требование «геополитической Европы, способной к мировой политике», которая «может заставить считаться со своими ценностями и интересами весь мир» – лейтмотив этой часовой речи.

«В мире с 8, возможно 10 миллиардами человек в будущем, каждое из наших европейских государств слишком мало, чтобы в одиночку заставить считаться со своими ценностями и интересами. Это делает единый ЕС еще важнее для нас», -подчеркнул Шольц.

Он приложил все усилия, чтобы не сказать ни одного критического слова про США и превозносил «незаменимую ценность трансатлантического партнерства». Тем не менее, он ясно дал понять, что геополитические амбиции Германии нацелены и против США.

«Нам повезло», что «сейчас, с президентом Байденом, в Белом доме -убежденный трансатлантист», – сказал он. Но несмотря на все, что Байден сделал для партнерства, «мы в то же время знаем, что внимание Вашингтона больше сосредоточено на соперничестве с Китаем и на Азиатско-тихоокеанском регионе. Это также касается будущих правительств США – возможно, еще сильнее».

С точки зрения Шольца, в многополярном мире 21века «поэтому недостаточно развивать существующие партнерские отношения, как бы ценны они ни были. Мы инвестируем в новые партнеров – в Азии, Африке и Латинской Америке». Единая Европа также должна подчеркнуть свой вес еще больше по отношению к Китаю».

Чтобы соответственно усилить ЕС, Шольц выступил за его дальнейшее расширение на Восток: «Факт, что ЕС продолжает расти на Восток – беспроигрышная ситуация для всех нас!» – заявил он. Кроме стран Западных Балкан, Украины и Молдавии, он также хочет "перспективно" пригласить в ЕС Грузию. ЕС таким образом вырастет с 27 членов до 36.

Шольц также надеется, что это усилит положение Германии в Европе.

«Германия -страна в центре континента, сделает все, что в ее силах, чтобы объединить Восток и Запад, Север и Юг в Европе», сказал он.

Для повышения эффективности ЕС и усиления ведущей роли Германии Шольц намеревается централизировать органы ЕС и лишить малые страны большей части их влияния. В Совете Европейского союза, в котором представлены главы правительств или министры разных стран, принцип единогласия сменится принципом большинства, как что члены больше не будут иметь права вето.

Шольц хочет уменьшить Европарламент, «в согласии с демократическим принципом, что каждый голос должен иметь приблизительно одинаковый вес». Сейчас мелкие государства имеют преимущество, потому что у них больше депутатов на душу населения, чем у более крупных.

С амбициозной программой технологического и экономического развития Европа должна «снова пробиться на верхнюю позицию в мире», и вступить в торговую войну против Китая и США.

Шольц назвал производство интегральных схем и полупроводников, средства передвижения будущего и «экологическую и цифровую перестройку нашей экономики» как основные задачи.

Шольц также планирует выход в космос: «Независимый доступ в космос, современные спутники и мегагруппировки спутников – не только критически важны для нашей безопасности, но также для защиты окружающей среды, сельского хозяйства, и не в последнюю очередь – цифровизации».

Для выполнения этих планов Шольц намерен вооружить ЕС как мировую военную державу пол командованием Германии, способную вести войны по всему миру.

«Прошлое несогласованное сокращение европейских армий и оборонных бюджетов теперь должно перейти в согласованный рост европейских возможностей, -сказал он.

Кроме совместных проектов вооружения, объединения европейских оборонных структур и хорошо оборудованных военных штаб-квартир ЕС, он намерен ускорить процессы принятия решений и сформировать «коалиции решительных» из отдельных членов ЕС для военных операций.

Германия также «обеспечит, что планируемые Силы быстрого реагирования ЕС будут готовы действовать в 2025 году – и также составит их ядро», пообещал Шольц. Решено, что Германия будет поддерживать Литву бригадой быстрого реагирования, а Словакию – ПВО, так же, как и возместит Чехии и другим странам за поставленные на Украину советские танки – германскими танками.

Европе необходимо наверстать значительное упущение, чтобы противостоять угрозам с воздуха и из космоса, продолжил он. Поэтому Германия будет в большом масштабе инвестировать в системы ПВО и проектировать их таким образом, чтобы в этом могли участвовать и ее соседи. Совместно созданные системы обороны в Европе — это «залог безопасности всей Европы», – заявил он.

То, что правительство Германии основывает свою европейскую программу на перспективе долгой войны против России, которая стоит сотни жизней каждый день на Украине, разрушает уровень жизни европейского рабочего класса и угрожает эскалацией в ядерную войну, показывает его реакционную сущность. Правительство возвращается таким образом к худшим традициям германского империализма и в этом его поддерживают все партии в Бундестаге.

В конце 19 века капиталистическая Германия создала самую развитую промышленность в Европе, но в то время мир уже был поделен между ее капиталистическими соперниками.

В Первой мировой войне она пыталась изменить это, переделяя мир. Контроль над Восточной Европой – «центральной Европой» (Mitteleuropa), как ее называли, включая Украину – был важнейшей целью Германии в Первой мировой войне.

После поражения в Первой мировой войне Гитлер снова попытался переделить мир в интересах германского империализма.

Европейская стратегия Шольца следует тем же курсом. Его попытки подчинить ЕС германским интересам и превратить его в базу для борьбы за мировое господство неминуемо ведут к катастрофе. И это не только приведет к вооружённым конфликтам в Европе, но также усилит классовую борьбу.

https://www.wsws.org/en/articles/2022/08/30/grei-a30.html – оригинал на английском

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