Первая сотня военных бундесвера прибыла в Литву для усиления НАТО

После начала российской спецоперации на Украине НАТО решило укрепить свой восточный фланг. В рамках достижения поставленной цели Германия усилит Прибалтику бригадой, состоящей примерно из 4 тыс. военных, первые сто из которых уже прибыли в Литву. Правда, большинство военных этой бригады под немецким руководством должны находиться в резерве в Германии, пишет немецкий телеканал N-TV.



AP

Первые военнослужащие бундесвера из новой бригады прибыли в Литву для укрепления восточного фланга НАТО, пишет немецкий телеканал N-TV. Около сотни военных из бронетанковой пехотной бригады 41 и военная техника прибыли в Клайпеду на пароме из Киля. Там будет создан передовой командный пункт для проведения совместных тренировок и учений в координации с литовскими вооружёнными силами, о чём бундесвер сообщил в Twitter.

Таким образом, бундесвер вносит свой вклад в тактическое планирование совместной обороны на восточном фланге НАТО. Тем самым бундесвер создаёт предпосылки для того, чтобы в случае обострения угрожающей ситуации немедленно перебросить подразделения бригады, остающиеся в Германии, в Литву.

Как напоминает немецкий телеканал, в ответ на военную спецоперацию РФ на Украине страны НАТО на саммите в Мадриде в конце июня решили укрепить свой восточный фланг. Германия обозначила перспективу создания многонациональной «боевой бригады». Бригада состоит примерно из 4 тыс. военных.

Сейчас важно «продемонстрировать заметное присутствие в Литве в течение года с высокой маневренностью и стойкостью» и скоординировать учения с требованиями на местах, заявил бригадный генерал Кристиан Наврат в Twitter.

Выступая перед журналистами в Клайпеде, он отметил, что «послание нашим союзникам на местах на восточном фланге» заключается в том, что Германия привержена обеспечению безопасности в регионе. По словам высокопоставленного представителя бундесвера, первые учения могут состояться в октябре.

Сейчас в Литве размещено около 1500 военнослужащих бундесвера. Новая бригада под руководством Германии будет создана в дополнение к многонациональному боевому подразделению НАТО, которое Германия возглавляет в Литве уже более пяти лет. Однако большинство военных будут находиться в резерве в Германии, подчёркивает N-TV.

В последние годы трансатлантический альянс увеличил своё присутствие на восточном фланге, особенно после присоединения Крыма к России. В 2017 году НАТО начало развёртывать войска в странах Балтии и Польше. После начала российской спецоперации на Украине в конце февраля НАТО приняло решение о создании четырёх новых так называемых боевых групп в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии, пишет немецкий телеканал N-TV.