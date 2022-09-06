 

Санкции, работавшие в 2014 году, в 2022-м якобы только сыграли на руку русским

06.09.2022, 3:45, Разное
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Европа и США не придумали ничего нового и приняли против РФ такие же санкционные меры, как в 2014 году, считает эксперт по странам Восточной Европы, полковник в отставке Жак Бо. Однако, как рассказал он в эфире Sud Radio, если в 2014 году ограничения имели эффект, но в 2022 году, после пандемии коронавируса, нефтяной рынок был разбалансирован, цена на нефть стала высокой. В результате разрыв между спросом и предложением увеличился, что привело к скачку цен и только сыграло на руку русским.


AP

Цель западных санкций заключалась не в победе Украины, а в поражении России, уверен швейцарский полковник в отставке, экс-сотрудник разведки, эксперт по странам Восточной Европы Жак Бо. Как рассказал он в программе Sud Radio, ограничения должны были вызвать недовольство населения, которое перерастёт в народный протест против властей.

В феврале американцы хотели разыграть сценарий 2014 года, когда они тоже испробовали санкции против России, пытаясь синхронизировать этот удар с понижением цен на нефть. Оба эти фактора играли против РФ в 2014 году, и согласно западной стратегии, нужно было повторить опыт 2014 года, ввести масштабные санкции, чтобы на этот раз уж точно уничтожить Россию.

Однако, продолжает эксперт, в 2014 году санкции имели эффект, но в 2022 году, после пандемии коронавируса, нефтяной рынок был разбалансирован, цена на нефть стала высокой. С принятием санкций разрыв между спросом и предложением увеличился, что привело к скачку цен и сыграло на руку русским. 

Сегодня РФ производит чуть меньше нефти, но поскольку Европа отказалась от её поставок, РФ продаёт нефть в Индию и Китай. Эти страны являются важными потребителями топлива, которые нуждаются во всё больших его объёмах. И даже Саудовская Аравия закупает российскую нефть, которую затем перепродаёт Западу по очень высокой цене.

Сегодня эксперты считают, что российская экономика находится в полном расцвете сил. Когда в Европе повышают процентные ставки, чтобы остановить инфляцию, в РФ снижают процентные ставки, чтобы ослабить рубль, а экономика позитивно реагирует как раз на снижение процентных ставок.

«Неверная информация, распространяемая на Западе, завела нас в ловушку, а западные лидеры не удосужились подумать о последствиях принятых ими решений. Сегодня у Запада уже нет санкционных идей, которые можно было бы реализовать», — считает эксперт.


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