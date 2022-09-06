 

Палеонтологи Болгарии и КНР нашли окаменелые останки последних панд Европы

06.09.2022, 3:40, Разное
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Эксперты из Китая совместно с учеными из Болгарии проанализировали останки древних панд, найденные около 40 лет назад. Оказалось, что животные обитали на планете еще 7,5 миллионов лет назад.

Сегодня панды считаются узкой и специализированной группой медведей со своими уникальными особенностями, которыми могли не обладать представители древнего вида, названного Agriarctos nikolovi. Однако доказано, что животные также обитали во влажных и теплых лесах.

Также есть не одно доказательство европейского происхождения панд. В те далекие времена Гибралтар был частично заблокирован, а Средиземное море высыхало, поэтому животные постепенно мигрировали в Азию, которая была более теплой и влажной, что им идеально подходило.


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