Растительное мясо оказалось более полезным и экологичным, чем обычное

Британские ученые доказали пользу растительного мяса в результате анализа 40 исследований. Они выяснили, что искусственный продукт может быть гораздо питательнее, чем натуральный аналог.

Современные технологии позволяют делать мясо растительного происхождения практически идентичным по вкусу и текстуре настоящим животным продуктам. Производство искусственного аналога меньше вредит окружающей среде, чем скотоводство.

Более того, в состав растительного мяса можно добавить различные витамины и нутриенты, необходимые конкретному человеку для профилактики различных заболеваний или поддержания организма в тонусе.