Будьте осторожны! В России ожидается подъем заболеваемости гриппом

С наступлением осени люди чаще заболевают гриппом, ОРВИ и коронавирусом. В этом году есть все основания ожидать серьезного подъема заболеваемости, поскольку изменился штаммовый состав, сообщила Анна Попова, пообщавшись с журналистами на Восточном экономическом форуме. По ее словам, в трехвалентной вакцине изменены два компонента из трех.

Мониторингом всех штаммов гриппа занимается Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), уточнила глава Роспотребнадзора. В нашей стране продолжают работу центр по гриппу и референс-центр на базе Института гриппа имени Смородинцева. Как отмечает ОСН, их данные передаются в ВОЗ.

Попова также добавила, что вакцинный штамм вируса гриппа А (H1N1) пандемического 2009 года остался без изменений, чего нельзя сказать о варианте, заложенном в саму вакцину вируса гриппа А (H3N2). То есть это новый вирус. В трехвалентной вакцине изменился вирус гриппа В, пишет Пятый канал.

В связи с этим глава Роспотребнадзора призвала россиян вакцинироваться. Прививочная кампания против гриппа, как заявила Анна Попова на Восточном экономическом форуме, стартовала в России в понедельник, 5 сентября.