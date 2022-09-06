 

“Нам требовалась больше свободы”: похотливый принц Уильям назвал причину расставания с Миддлтон

06.09.2022, 3:29, Разное
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Принц Уильям и герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон связали свои жизни узами брака в 2011 году. Сегодня монаршая чета воспитывает троих детей. Долгое время британским подданным казалось, что после шикарной свадьбы второй Внук королевы Елизаветы II и его супруга должны прожить долгую и счастливую жизнь.

Однако реальность оказалась куда хуже сказок про прекрасного принца на белом коне. Британская пресса не раз намекала, что в отношениях 40-летнего герцога и его жены возникла трещина. И совсем неудивительно – пара уже расставалась из-за влечения второго наследника престола к другим дамам.

В 2007 году Кейт Миддлтон чуть не лишилась потенциальной возможности стать членом королевской семьи. Тогда принц Уильям объявил о расставании со своей девушкой. Примечательно, что его поддержала королева Елизавета II.

Как пишет таблоид Daily Express, властная бабушка не стала давить на внука и дала ему полную свободу действий. Обозреватели жизни монаршей семьи уверены, что принц Уильям не мог принять окончательного решения между Кейт Миддлтон и бывшей возлюбленной Джекки Крейг, с которой впервые познакомился еще в 16 лет.

Однако в итоге наследник принца Чарльза и покойной принцессы Дианы сделал выбор, вновь начав встречаться с Кейт Миддолтон. Внезапное расставание принц Уильям объяснил так: “Мы очень старались найти свой собственный путь, и мы росли, нам обоим требовалась больше свободы, и в итоге у нас все получилось”.


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