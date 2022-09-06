Мнение: Мгла сгущается



А.Навальный

Ивану Сафронову дали 22 года (!) за “госизмену”. Если сравнить с его отцом, тоже журналистом – это прямо “гуманность”, ведь его отца, за его журналистские расследования, просто убили (выкинули из окна). Причем никого из убийц отца “не нашли” – что как бы намекает на то, кто именно убивал.

Резкая деталь дикого “процесса”: прокурор предлагал Сафронову в обмен на признание вины уменьшить приговор до 12 лет (на 10 лет!) – Иван отказался. Он вообще не признал за собой никакой вины. Изначально говорили, что Ивана схватили за “шпионаж в пользу Чехии”, но, насколько можно понять из того, что просочилось в СМИ – в итоге и Чехию убрали из обвинения (видимо, совсем уж нечего было предъявлять) – и Ивана просто посадили за журналистскую работу, публикации в том же “коммерсанте” на основании работы с открытыми источниками.

Удивлен, что под это дело они и сам “Коммерсант” не прикрыли. На общем фоне той мерзости, что сейчас окружает со всех сторон в РФ, уже и “Коммерсант” смотрится как-то недопустимо прилично, как белая ворона.

Но в целом понятно, чего они добиваются. “Дело Сафронова” – урок всем журналистам, что ВООБЩЕ НИЧЕГО писать нельзя, точнее – смертельно опасно. Чем хуже будут дела на Украине – тем свирепее будет режим к СМИ, тем более дикими будут приговоры. 22 года!

Во что наши колонии превращают людей – видно на недавно опубликованном фото Навального.