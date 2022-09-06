Мнение: В России построят 2 завода по ремонту бронетехники

Правительство России распорядилось создать в стране 2 новых завода по ремонту бронетехники. Достаточно красноречивое признание, что текущих мощностей недостаточно. Это шаг на будущее, так как заводы быстро не строят. Можно лишь посетовать, что некоторые предприятия, которые в СССР могли ремонтировать бронетехнику, после "обретения свободы" превратились в торговые центры.

После начала СВО "внезапно" выяснилось, что огромные запасы оружия и техники на складах были в СССР не просто так ("чтобы потратить народные рубли!!!"), также как и огромные ремонтные мощности ("зачем эти ненужные заводы!!!"), которые в "стране идущей на Запад" оказались не нужны.

После начала СВО и разрыва с Западом, теперь многое придется строить и восстанавливать. И не только заводы по ремонту бронетехнику. В том же самолетостроении на годы работы.

Идея "А зачем нам что-то делать самим, купим на Западе" оказалось дорогой в тупик.

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