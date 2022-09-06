Школьников Гренобля перестанут кормить мясом и рыбой ради сохранения климата

Мэрия Гренобля постановила, что в меню столовых государственных школ отныне будут входить только вегетарианские блюда, пишет Le Figaro. Те из учеников, кто всё же захочет получить на обед мясо или рыбу, должны будут оставить конкретный запрос на этот счёт, пишет газета. Как поясняет издание, решение было принято из-за предполагаемого влияния потребления мяса и животноводства на изменение климата.



AP

Школьники Гренобля должны будут ежедневно подавать специальную заявку, если захотят получить на обед мясо или рыбу, пишет Le Figaro. Как передаёт издание, это решение было принято мэром города, членом партии зелёных Эриком Пьоллем.

Инициатор решения так объясняет его: «Это обратная логика: чтобы есть мясо и/или рыбу, нужно попросить об этом». По словам Пьолля, столовые государственных школ его города отныне по умолчанию будут предлагать ученикам только вегетарианские блюда. Те, кто всё же захочет есть мясо или рыбу, должны будут оставить конкретный запрос.

Как передаёт газета, это положение было принято городским советом в июне по экологическим причинам. Администрация муниципалитета напомнила, что потребление мяса и животноводство представляют собой одну из основных причин глобального потепления. В научных дискуссиях, однако, это утверждение довольно широко оспаривается, отмечает издание.