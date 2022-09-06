 

Германия оставит в резерве две из трёх своих АЭС

06.09.2022, 2:25, Разное
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Министр экономики ФРГ Роберт Хабек объявил, что Германия оставит в резерве две из трёх своих АЭС, пишет Das Erste. Такое решение было принято на основании стресс-теста: отмечается, что две АЭС будут находится в резерве до апреля 2023 года, имея возможность подключиться к сети в случае чрезвычайного сценария.


AP

Министр экономики ФРГ Роберт Хабек представил в Берлине результаты энергетического стресс-теста, пишет Das Erste. Согласно его результатам, две из трёх немецких АЭС будут оставлены в резерве до апреля 2023 года.

В отчёте министерства экономики говорится, что АЭС «Изар-2» в Баварии и АЭС «Неккарвестхайм» в Баден-Вюртемберге будут иметь возможность подключиться к сети в случае особо стрессовой ситуации и обеспечить энергоснабжение ряда домохозяйств юга Германии. Что же касается третьей АЭС «Эмсланд», то она, как и планировалось ранее, будет полностью отключена к 31-му декабря 2022 года.

При этом Хабек подчеркнул, что с середины апреля 2023 года обе оставшиеся немецкие АЭС будут выведены из резерва и полностью отключены. Политик объяснил это тем, что атомная энергетика остаётся высокорискованной технологией: он подчеркнул, что правительство ФРГ сдержит своё обещание по отказу от АЭС.

Как пишет Das Erste, в случае реального возникновения кризисной ситуации, АЭС смогут внести лишь ограниченный вклад. В рамках худшего сценария, у Германии возникнет нехватка в 5,1 гигаватт электричества и лишь 0,5 из них удастся покрыть за счёт АЭС. В этой связи многие операторы электросетей советуют прибегнуть к дополнительным мерам. В частности, они предложили обеспечить возможность для крупных промышленных предприятий сокращать потребление электричества в обмен на финансовую компенсацию. 


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