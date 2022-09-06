Ученые Тяньцзиньского университета рассказали о продуктах, которые повышают риск деменции

Китайские ученые из Тяньцзиньского медицинского университета рассказали о продуктах питания, от которых следует отказаться. По их словам, эти любимые многими вкусности повышают риск развития старческого слабоумия.

Эксперты опубликовали результаты своей работы в журнале Neurology. Они представили целый список продуктов, которые подвергаются ультраобработке, включающий колбасы и сосиски, кетчуп и майонез, сладости и соленые закуски, каши быстрого приготовления.

Отказ от употребления вышеперечисленных продуктов поможет не только укрепить здоровье, но и снизит вероятность развития деменции в пожилом возрасте.