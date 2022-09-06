Вирус ветряной оспы может запускать развитие болезни Альцгеймера

Эксперты доказали, что частицы вируса ветряной оспы могут реактивировать герпес и заставить головной мозг производить большое количество тау- и бета-амилоидных белков. Это приведет к развитию болезни Альцгеймера. Результаты исследования специалистов опубликованы в журнале Journal of Alzheimer’s Disease.

Ветрянкой люди болеют, как правило, в детском возрасте, но частицы вируса могут долгое время оставаться в организме. При взаимодействии с герпесом они реактивируются и вызывают усиленное производство тау-и бета-амилоидных белков.

Белки при большой концентрации склеиваются в клубки и бляшки, которые накапливаются и мешают нейронам эффективно передавать сигналы. Все это в конечном итоге приводит к развитию нейродегенеративных патологий.