 

Вирус ветряной оспы может запускать развитие болезни Альцгеймера

06.09.2022, 2:20, Разное
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Эксперты доказали, что частицы вируса ветряной оспы могут реактивировать герпес и заставить головной мозг производить большое количество тау- и бета-амилоидных белков. Это приведет к развитию болезни Альцгеймера. Результаты исследования специалистов опубликованы в журнале Journal of Alzheimer’s Disease.

Ветрянкой люди болеют, как правило, в детском возрасте, но частицы вируса могут долгое время оставаться в организме. При взаимодействии с герпесом они реактивируются и вызывают усиленное производство тау-и бета-амилоидных белков.

Белки при большой концентрации склеиваются в клубки и бляшки, которые накапливаются и мешают нейронам эффективно передавать сигналы. Все это в конечном итоге приводит к развитию нейродегенеративных патологий.


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