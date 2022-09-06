 

Собянин: Московское метро увеличилось в 1,5 раза с 2011 года

06.09.2022, 2:08, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Активное расширение сети московского метро началось в 2011 году. С тех пор столичная подземка “выросла” в 1,5 раза, уточнил градоначальник.

“Задача на ближайшие годы — построить три новых радиуса: Троицкую, Рублево-Архангельскую и Бирюлевскую линии, и продлить метро в аэропорт Внуково, районы Северный и Гольяново, а также поселение Сосенское”, – рассказал Собянин в интервью газете “Вечерняя Москва”.

Троицкая линия протянется на 40 километров. Она пройдет через юго-западные районы Москвы, Новомосковский и Троицкий округа и соединит город Троицк с центром столицы. У новых станций проживает около миллиона человек.

Также идут работы по продлению Сокольнической линии до станции “Новомосковская”, Люблинско-Дмитровской линии – до “Физтеха”. На Кольцевой линии планируется возвести станцию “Суворовская”, с которой можно будет пересесть на “Достоевскую”.

Крупнейшим проектом метростроения Москвы является Большая кольцевая линия (БКЛ). Она состоит из 31 станции, 22 уже открыты.

Большое метрокольцо сократит время в пути в среднем на 15-20 минут, создаст дополнительные маршруты передвижения. Пассажирам больше не придется ехать до станций подземки в пределах старого кольца, чтобы пересесть на другие линии. В дальнейшем от БКЛ протянутся новые радиальные маршруты.

За последние 10 лет в столице построили 195 километров линий метро, открыто 100 станций и 11 электродепо. Запущено Московское центральное кольцо, первые два диаметра (МЦД-1 и МЦД-2). В 2023-2024 годах откроются МЦД-3 и МЦД-4.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.03.21 / В условиях демографического кризиса все больше городов Китая предлагают незамужним матерям страхование материнства

15.12.20 / Виталий Кличко предложил провести чемпионат Европы по квиддичу в Киеве

20.08.22 / Асимметричный хвост и французские косы с лентами: пять простых и практичных причесок японских девушек

16.03.22 / Дочь Кэрри Фишер и звезда сериала “Королевы крика” Билли Лурд вышла замуж

13.06.21 / Хитрость, которая позволит собрать два урожая огурцов (сеять опять не нужно)

30.12.21 / Мнение: Гислейн Максвелл получила 65 лет тюрьмы

24.08.22 / Скандалы: «Футбол в России стал изгоем»

15.03.21 / В арабском городе-призраке живут джинны

22.05.21 / Быстрый способ чистки яйца вкрутую – выдувание: лайфхаки по приготовлению яиц

14.12.21 / Наталия Орейро в 44 года повторила свой образ из «Дикого ангела»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика