 

Мнение: Кино и поле

06.09.2022, 2:05, Разное
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Друзья, вот такая вам задача про поле.

Допустим, вы смотрите фильм по классическому произведению.

Анну Каренину Толстого, лермонтовскую Княжну Мэри или тургеневскую “Первую любовь”.

И видите откровенные сексуальные сцены.

Анна отдается Вронскому в первый или десятый раз и вы смотрите подробности их совокупления.

Или Печорин занимается этим делом с Верой.

Или тургеневская героиня с отцом главного героя.

Во всех этих сценах режиссер показывает подробности полового процесса.

Примерно так, как это сделал режиссер фильма “Вешние воды” по Тургеневу, о котором мы недавно пытались говорить.

По контексту произведения сексуальная связь имела место быть.

А в кино это все показать можно?

Как?

Почему?

Обоснуйте конструктивно.

Источник: Эволюция


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