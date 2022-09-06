Мнение: Кино и поле
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Друзья, вот такая вам задача про поле.
Допустим, вы смотрите фильм по классическому произведению.
Анну Каренину Толстого, лермонтовскую Княжну Мэри или тургеневскую “Первую любовь”.
И видите откровенные сексуальные сцены.
Анна отдается Вронскому в первый или десятый раз и вы смотрите подробности их совокупления.
Или Печорин занимается этим делом с Верой.
Или тургеневская героиня с отцом главного героя.
Во всех этих сценах режиссер показывает подробности полового процесса.
Примерно так, как это сделал режиссер фильма “Вешние воды” по Тургеневу, о котором мы недавно пытались говорить.
По контексту произведения сексуальная связь имела место быть.
А в кино это все показать можно?
Как?
Почему?
Обоснуйте конструктивно.
Источник: Эволюция
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