Мнение: Чили в поисках Конституции

Поучительная история о том, как в Чили население сначала проголосовало за отмену Конституции Пиночета, а затем проголосовало против того проекта Конституции, которая должна была ее сменить.

Чили в поисках Конституции

На прошедшем вчера в Чили референдуме, сторонники новой конституции страны потерпели сокрушительное поражение. «За» высказались 38,14% и «против» 61,86%. Страна остаётся с конституцией Пиночета, принятой под дулами автоматов в 1980 г. и ставшей юридической базой неолиберальной модели. В октябре 2020, за смену конституции высказались 80% чилийцев, что положило начало работе Конституционнной конвенции, результат работы которой только что был массово отвергнут.

Вот основные отличия нового проекта о предыдущей конституции:

1. Впервые в истории на всех государственных должностях делалось обязательным гендерное равенство: 50% мужчин и 50% женщин.

2. Чили определялась как многонациональное государство, с признанием 11 коренных народов и предоставлением индейским территориям широкой политической и культурной автономии.

3. Право женщин на аборт, который был запрещён предыдущей конституцией.

4. Право граждан на государственные пенсии и бесплатное медицинское обслуживание и образование.

5. Право на доступ к воде, которая из «товара», превращалась в «общественное благо».

6. Запрет перевыборов президента на второй срок подряд и в рамках предыдущей двухпалатной системы законодательной власти – упразднить конгресс, заменив его на палату регионов, которая занималась бы исключительно законами регионального уровня.

Что касается первого пункта, по мнению многих, в Чили и многих странах повестка справедливой борьбы за права женщин похищена продвигаемым Западом «феминизмом», предлагающим «квотирование» должностей по гендерным признаку, что отвлекает от сути проблем и ничего по сути не решает. Но эта тема для отдельного разговора.

Что случилось?

Многие сторонники новой конституции сегодня много говорят о своём «разочаровании» народом, который «дал правым себя обмануть».

Да, в результате установленной Чили модели дикого капитализма народ невежествен. Да, контролирующий СМИ пиночетизм с утра до вечера лгал и распространял фейки по поводу новой конституции, пугая обывателя то коммунистами, то развратниками, то индейцами. Огромна роль множества ботов, которые классифицируя алгоритмы все эти месяцы распространяли в сетях фейки и главное – страх. Эффект этого закреплялся прессой, остающейся в руках у хозяев Чили.

Это так, но главное по-моему в другом.

Приход к власти в этом году левого правительства бывшего студенческого лидера Габриэля Борича вызвал в обществе огромные надежды. История последних месяцев была путём сплошных разочарований. Кроме объективных, не зависящих от правительства причин, таких как последствия пандемии, рост инфляции, дороговизны жизни и особенно важно – резкий рост преступности в привыкшей к относительной безопасности стране, и активное проникновение в Чили мексиканских и колумбийских наркокартелей, есть и конкретные действия правительства Борича. Оно сохранило на государственных постах руководство полиции, ответственное за дичайшие репрессии против демонстрантов, оно продолжило политику по милитаризации индейских территорий на юге, оно предпочло во внешней политике сохранить ставку на США и НАТО, критикуя на международных трибунах Кубу, Венесуэлу и Никарагуа «за нарушения прав человека».

Все это не добавило правительству Борича симпатий справа, но вызвало огромные разочарования среди многих его сторонников слева, обвиняющих его в предательстве. Думаю, все гораздо хуже – речь не о предательстве, а об изначальном политическом проекте Госдепа США и чилийской олигархии, допустивших в власти в Чили эту безопасную для них силу, идеальную для дискредитации левых.

Народ проголосовал против, потому что в своём глубоком разочаровании отождествил проект новой конституции с активно продвигавшим его правительством Борича.

Это не финал, это урок.

(с) Олег Ясинский

https://t.me/olegyasynsky/424 – цинк

Чилийские левые те еще буратины, сначала добились исторического триумфа, убедив народ отменить Конституцию Пиночета, но затем не смогли провести вместо нее свою. Впрочем, для розовых приливов в Южной Америке с их половинчатыми преобразованиями, это распространенное явление.

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