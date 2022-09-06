 

Бузова и залысины – Личное мнение

06.09.2022, 1:23, Разное
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Не знаю, как вас, а меня не перестаёт изумлять то безумное количество волосни, которое Бузова цепляет на свою не самую умную голову.


Фото: Соцсети

Вот и на днях она, демонстрируя в 18964 раз миру рыхлую задницу, не заметила, как засветила воспалённый череп.

Как можно оттягивать грузом пришитых волос такие слабые волосы?

Обратите внимание, насколько воспалён её череп, который уже несколько лет как светится.

Я вижу на нём явные очаги облысения и не понимаю, чего, собственно, добивается гОленька, давая такую адову нагрузку на те немногочисленные фолликулы, которые у неё ещё остались.

Оль, что дальше делать будешь? Побреешься налысо? Будешь ходить в паричках?

Нет, я, конечно, понимаю: любой женщине хочется иметь красивые волосы, пусть даже и немножко чужие. Но Бузовой даже чужие уже не на что цеплять.

Такое ощущение, что живёт она одним днём. О том, что будет завтра — с волосами, в частности, и жизнью, в целом, — вообще не думает.

А вы задумываетесь о том, что будет с вами через 10, 20, 30 лет?

Соломки пытаетесь подстелить? За здоровьем следите? Деньги инвестируете? Или живёте от получки до получки и волосики на залысины пришиваете?

Источник: Лена Миро


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