 

Новый робот способен балансировать на одном колесе с помощью маховика

06.09.2022, 0:56, Разное
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Ученые из Германии представили свою новую разработку – робота в виде колеса, который может ездить по неровным поверхностям и сохранять равновесие при сильных толчках.

Все благодаря продуманной конструкции устройства, которая полностью симметричная. Состоит из двух колес: верхнее помогает балансировать, а нижнее необходимо для перемещения. Сила вращения маховиков колес тщательно рассчитана на основе веса и формы отдельных узлов робота.

Специалисты провели эксперимент, который доказал эффективность перемещения робота. Он беспрепятственно ездил по неровным поверхностям, а сильные толчки со стороны ученых, хоть и иногда сбивали его в сторону, но не могли повлиять на перемещение благодаря системе боковых опор.


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