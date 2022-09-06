 

Луп Брусничник: народные приметы 5 сентября

06.09.2022, 0:45, Разное
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История

В этот день принято
отмечать и чтить память святого Луппы Солунского, бывшего слугу великомученика Димитрия Солунского. Последний, перед
казнью, поручил Луппе раздать бедным свое имущество. За все деяния и чудеса
Луппа тоже стал мучеником. Его казнил император Максимилиан за проповедь христианства.

На Руси за святым прижилось
имя Луп Брусничник. Праздник приходится на период созревания брусники в
болотных местностях. Крестьяне, освободившиеся от работ в полях, отправлялись
собирать ягоды. Бруснику любили и в качестве лакомств, и ценили за
лекарственные свойства. Отвар из листьев помогал при расстройствах кишечника и болезнях
печени.

Традиции и
приметы

Часть народных поверий
связана с брусникой. Если в этот день ягоды уже налились соком и краснели,
то с жатвой нужно было спешить. Не забывали и про сбор льна. “На Лупа
лен лупится “, — говорили люди.

С наступлением осени люди следили за птицами.
Если в Лупов день журавли потянулись на юг, зима придет рано. Клин летит низко — то больших холодов не будет. А когда журавли летят молча
и быстро — ждать скорого ненастья.

Что нельзя делать 5 сентября

Деньги в долг не даем — человек заберет у нас
счастье.

Жаловаться на жизнь нельзя, а то станет хуже.

Лучше отказаться от уборки, чтобы трудности в
жизни прошли мимо.


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