Луп Брусничник: народные приметы 5 сентября

История

В этот день принято

отмечать и чтить память святого Луппы Солунского, бывшего слугу великомученика Димитрия Солунского. Последний, перед

казнью, поручил Луппе раздать бедным свое имущество. За все деяния и чудеса

Луппа тоже стал мучеником. Его казнил император Максимилиан за проповедь христианства.

На Руси за святым прижилось

имя Луп Брусничник. Праздник приходится на период созревания брусники в

болотных местностях. Крестьяне, освободившиеся от работ в полях, отправлялись

собирать ягоды. Бруснику любили и в качестве лакомств, и ценили за

лекарственные свойства. Отвар из листьев помогал при расстройствах кишечника и болезнях

печени.

Традиции и

приметы

Часть народных поверий

связана с брусникой. Если в этот день ягоды уже налились соком и краснели,

то с жатвой нужно было спешить. Не забывали и про сбор льна. “На Лупа

лен лупится “, — говорили люди.

С наступлением осени люди следили за птицами.

Если в Лупов день журавли потянулись на юг, зима придет рано. Клин летит низко — то больших холодов не будет. А когда журавли летят молча

и быстро — ждать скорого ненастья.

Что нельзя делать 5 сентября

Деньги в долг не даем — человек заберет у нас

счастье.

Жаловаться на жизнь нельзя, а то станет хуже.

Лучше отказаться от уборки, чтобы трудности в

жизни прошли мимо.