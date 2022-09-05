 

Боррель – помощь Украине опустошила арсеналы большинства европейских стран

05.09.2022, 23:35, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Украинский конфликт привёл к значительному снижению запасов вооружений в Евросоюзе. С таким предупреждением выступил глава дипломатии блока Жозеп Боррель. По его словам, членам ЕС необходимо скоординированно решить эту проблему, пишет Associated Press.


AP

Запасы оружия в Европейском союзе иссякают, поскольку его члены продолжают оказывать военную помощь Украине. С таким предупреждением выступил главный дипломат блока Жозеп Боррель, пишет Associated Press.

«Военные запасы большинства государств-членов, не скажу, что исчерпаны, но истощены в значительной степени, поскольку мы предоставляем большой объём средств украинцам», — заявил главный дипломат ЕС на дебатах с европейскими законодателями.

Боррель отметил, что арсеналы необходимо восполнить. Но, по его словам, если европейские страны продолжат расширять свои военные возможности в прежнем ключе, то это приведёт к «огромной трате денег впустую». Поэтому ЕС следует лучше координировать свои расходы в этом направлении.         

Ведущий европейский дипломат также выразил сожаление по поводу того, что блок «упустил возможность» и не начал заранее обучать ВСУ. Некоторые страны блока выступали за эту инициативу задолго до начала спецоперации, напоминает Associated Press.

«Мы сожалеем, что в августе прошлого года мы не дали ход этой заявке, не выполнили эту просьбу», — признался Боррель. Он выразил уверенность, что если бы ЕС отреагировал своевременно, то сегодня «находился бы в лучшей ситуации». 


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.10.20 / Мнение: Джон Леннон – первый планетарный пиар-проект

06.01.22 / Власти Казахстана пообещали остановить ведущуюся из Финляндии DDoS-атаку на интернет в течение месяца

05.01.22 / Мнение: В Казахстане введен режим Чрезвычайного Положения

31.12.21 / Алена Кравец хочет купить квартиру по соседству с Игорем Крутым

25.07.22 / Мнение: Про “Рыцарей зимнего похода”

14.04.22 / Мнение: “Москва” повреждена, но не затонула

07.03.22 / Мужчина сделал шалаш из полиэтилена и решил там остаться на ночь в -50 градусов

02.05.22 / Ювелирные тренды – 2022: самые горячие модели украшений, которые сделают гламурнее любой образ

15.03.21 / Супермаркеты Москвы ограничат продажу мяса на время Великого поста (и повысят цены)

20.06.21 / Спасет не только сметана: 5 домашних способов, которые помогут при солнечных ожогах кожи

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика