 

Холодные руки и ноги сигнализируют о проблемах со здоровьем

05.09.2022, 23:35, Разное
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Специалисты рассказали, что холод в руках и ногах часто говорит о том, что организм старается привыкнуть к новым условиям окружающей среды, а именно изменению температуры. Однако нередко такие ощущения свидетельствуют и о развитии серьезных патологий.

Эксперты выяснили, что чувство холода в конечностях чаще беспокоит именно женщин, а не мужчин. Связано это с неправильной работой щитовидной железы, которая участвует в общем метаболизме организма и может влиять на развитие различных заболеваний.

Анемия рук и ног, а также болезнь Рейно, когда сосуды буквально сжимаются, являются причинами чувства холода. Эксперты называют и диабет в качестве фактора, влияющего на развитие ощущения холода в конечностях.


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