 

Строительство конструкций станции “Новаторская” Троицкой линии метро подходит к концу

05.09.2022, 23:20, Разное
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Строительство метро в российской столице идет рекордными
темпами. Специалисты поддерживают взятый темп, не смотря на возникающие
трудности. Очевидно, что подземка, будучи главной транспортной артерией города,
нужна местным жителям как воздух.

Сегодня строители возводят одновременно 29 станций на
различных участках метро, причем работы на 27 остановочных пунктах планируется
завершить до конца 2024 года. Тогда же должны быть введены в эксплуатацию 64,6
километров линий и три электрических депо.

К примеру, строительство конструкций станции
“Новаторская” Троицкой линии метро уже подходит к концу. На данный
момент работы выполнены боле чем на 80%. Подземная остановка расположена вдоль
Ленинского проспекта, между улицами Новаторов и Академика Пилюгина. Пассажиры
смогут спускаться на станцию с помощью эскалаторов.

Специалисты уже установили четыре эскалатора. Они также
продолжают выполнять монолитные работы в северном вестибюле и оборотных тупиках
остановочного пункта метро. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по
вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

“Завершены монолитные работы на платформе станции, на
три четверти выполнена укладка бетона в первом (южном) вестибюле, через который
будет осуществляться пересадка на станцию “Новаторская” Большой кольцевой линии
метро. Установлены четыре эскалатора, ведущие из вестибюля в переход”, –
отметил заместитель главы столичного региона.

Также специалисты приступили к отделке технических
помещений. Кроме того, они занимаются строительством тоннелей между станциями
“Новаторская” и “Вавиловская” Троицкой линии метро.
Шестиметровые механизированные буровые комплексы “Светлана” и
“Людмила” — совокупно они прошли 93% обоих тоннелей на перегоне.

Строительство полным ходом идет и на станции “Народное Ополчение” будущей Рублево-Архангельской линии метро. Там уже стартовали
монолитные работы. Кроме того, специалисты занимаются разработкой грунта и
устройством крепления котлована.

“В зоне будущих вестибюлей и платформенного участка
станции “Народное Ополчение” продолжаются разработка грунта и устройство
крепления котлована. Эти работы выполнены на две трети. Во втором, северном,
вестибюле началось возведение монолитных конструкций”, — уточнил Андрей
Бочкарев.


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