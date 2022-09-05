Колин Фаррелл представил новый фильм со своим участием в Венеции

После небольшой передышки в выходные 79-й кинофестиваль на острое Лидо неподалеку от Венеции порадовал нас сразу несколькими громкими премьерами. Одной из них стал фильм “Банши Инишира” (The Banshees of Inisherin), который вошел в основную конкурсную программу.

У кого-то может возникнуть дежавю: фильм снял тот же режиссер “Залечь на дно в Брюгге” Мартин Макдонах с теми же главными актерами — Колином Фарреллом и Бренданом Глисоном. Это экранизация ирландского режиссера собственной одноименной пьесы. В картине также снялся Барри Кеоган. Это драма о кризисе в отношениях двух старых друзей, история их ссоры на фоне шотландских пейзажей вымышленного острова. Один из них к удивлению другого решает разорвать крепкие дружеские отношения. Последний решает выяснить, в чем дело, и выдвигает отчаянный ультиматум. События развиваются так быстро, что приводят к серьезным последствиям.

На красной дорожке также появились Реге-Жан Пейдж, Кэрри Кондон, Фиби Уоллер-Бридж и другие. Колин выбрал для премьеры классический черный смокинг с белой рубашкой и черным галстуком-бабочкой и выглядел невероятно элегантно. А черные солнцезащитные очки и маленькие серьги-кольца сделали образ дерзким.

Мировая премьера фильма состоится 21 октября.