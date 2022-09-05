На ножах: Оливия Уайлд, Гарри Стайлс и Флоренс Пью на премьере фильма “Не волнуйся, солнышко”

Вечером понедельника в Венеции состоялась одна из самых ожидаемых премьер этого фестиваля – детективного триллера “Не волнуйся, солнышко” (Don’t Worry Darling). Это вторая режиссерская работа актрисы Оливии Уайлд, которой мировую известность принесла роль врача-интерна в сериале “Доктор Хаус”.

Последние недели этот фильм преследуют одни сплетни и скандалы: так, на съемочной площадке между Оливией и исполнителем главной мужской роли, певцом Гарри Стайлсом вспыхнул служебный роман, но до сих пор влюбленные не афишируют свои отношения. Они прилетели в Венецию по отдельности и нигде – ни на улице, ни на мероприятиях – не появились рука об руку. Виной тому не столько общий проект, сколько критика общественности – и из-за разницы в возрасте (Оливия старше Гарри на 10 лет), и из-за последовавшего за романом развода Оливии с отцом ее двоих детей. Ярчайшим моментом пресс-тура картины стало выступление Уайлд на комик-коне, во время которого ей на сцене вручили судебные бумаги о разводе. Джейсон Судейкис утверждал, что не знал, в какой момент его экс-супруге придет “письмо счастья”, но та была очень зла.

Поведение Оливии, по слухам, жестко осудила Флоренс Пью, которая сыграла в триллере главную женскую партию. Недавно издание Page Six со ссылкой на свои источники сообщила, что из-за этого отношение Пью к Уайлд испортилось. В результате их вражда закончилась тем, что Флоренс практически бойкотировала пресс-тур в поддержку картины, а сегодня пропустила фотоколл и пресс-конференцию, появившись лишь вечером на самой премьере.

На красной дорожке Флоренс появилась в черном платье из боди, полупрозрачной юбки и пышных рукавов с узором в виде звездного неба из последней коллекции Valentino, которое дополнили колье и босоножки с перьями. Оливия же была в желтом платье-пеньюаре с бриллиантовыми цепочками по всему наряду, а Гарри – в синем костюме, оба – от бренда Gucci. Другие же коллеги по фильму, в частности, экранные супруги Крис Пайн и Джемма Чан, выбрали бежево-золотистую гамму: Крис был в костюме-двойке с галстуком-бабочкой, а Джемма – в платье-доспехах медного оттенка, которое очень похоже на недавний образ Алисии Викандер.

Примечательно, что на дорожке Оливия, Гарри и Флоренс держали безопасную дистанцию друг от друга, что заметно на групповых фотографиях. В зрительном зале ситуация повторилась – вся троица сидела через одного, а Крис и Джемма служили “громоотводами”, причем девушек рассадили и вовсе на противоположные края зрительного ряда.

Сюжет фильма разворачивается в 1950-е годы. Элис и Джек живут в идеальном корпоративном городке. Пока мужчины работают над секретным проектом «Победа», их жены ведут роскошный и праздный образ жизни. Однако со временем Элис начинает подозревать, что компания, в которой трудится Джек, скрывает ужасные тайны.

Премьера 23 сентября.