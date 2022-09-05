 

Washington Times – лидера BLM обвинили в «узурпации власти» и краже миллионов

05.09.2022, 22:14, Разное
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Главу административного подразделения Black Lives Matter Шаломия Бауэрса подозревают в том, что он переводил пожертвования организации на счёт собственной фирмы. По словам его оппонентов, таким образом мужчина лишил движение более $10 млн, передаёт The Washington Times.


AP

Главу административного подразделения Black Lives Matter обвинили в том, что он похитил у организации более $10 млн. Такие сведения содержатся в судебном иске, поданном на днях в суд Лос-Анджелеса, передаёт The Washington Times.

В документе утверждается, что секретарь правления некоммерческого фонда Black Lives Matter Global Network Foundation (GNF) Шаломия Бауэрс оказался «ужасным администратором, узурпировавшим власть». По версии его оппонентов, мужчина, которого наняли для сбора пожертвований и отслеживания расходов фонда, не упустил возможность «пополнить собственную копилку», поясняет издание.

Согласно иску, Бауэрс перенаправлял деньги, предназначенные для региональных подразделений движения, на счёт своей личной компании. В частности, он выдавал гранты GNF собственной консалтинговой фирме и другим организациям, которые соглашались её нанять. Мужчину также обвиняют в том, что он менял пароли участников BLM в социальных сетях, фактически лишив активистов доступа к их учётным записям, обращает внимание The Washington Times.

«[Бауэрс] продолжал манипулировать общественным доверием, действуя в корыстных целях и нарушая свои обязанности доверенного лица, — говорится в иске. — Его действия вызвали многочисленные расследования со стороны Налоговой службы и различных генеральных прокуроров штатов в отношении GNF, что создало предпосылки к непоправимому ущербу для BLM менее чем за 18 месяцев».

В интервью СМИ Бауэрс назвал иск «самой безумной вещью», которую ему когда-либо доводилось читать. Он назвал обвинения «ложью» и предположил, что тот, кто затеял этот судебный процесс, «одержим получением влияния и контроля» над BLM, заключает The Washington Times.


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