 

Для лечения болезни Паркинсона созданы специальные нанотела

05.09.2022, 22:10, Разное
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Сотрудники Университета Джона Хопкинса в Соединенных Штатах Америки представили новые антитела, которые позволяют провести эффективную терапию болезни Паркинсона. Они настолько маленькие, что проникают в клетки мозга абсолютно беспрепятственно.

Всего было разработано семь видов антител, но наибольшую эффективность продемонстрировал лишь один, получивший название PFFNB2. Он прошел все тесты и вскоре будет использоваться в качестве основного метода терапии патологии в лабораторных экспериментах.

Известно, что болезнь Паркинсона развивается из-за накопления неправильно сформировавшихся белков альфа-синуклеина, которые склеиваются в тельца Леви и вызывают нейродегенеративную патологию.


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