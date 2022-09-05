В подмосковной Балашихе женщина устроила стрельбу из пневматики рядом с роддомом
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Об инциденте стало известно из социальных сетей. На кадрах, которые появились в распоряжении интернет-издания “Подмосковье сегодня”, видно, как неизвестная открыла огонь по мишеням из пистолета.
Импровизированный тир она устроила около Московского областного перинатального центра. Женщина стреляла по стаканчикам с кофе, пишет “Царьград”.
О пострадавших в ходе развлечений неизвестной, пока не сообщается. Как сообщают “Вести Подмосковья”, есть вероятность, что случившимся могут заинтересоваться правоохранительные органы.
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