 

В подмосковной Балашихе женщина устроила стрельбу из пневматики рядом с роддомом

05.09.2022, 21:56, Разное
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Об инциденте стало известно из социальных сетей. На кадрах, которые появились в распоряжении интернет-издания “Подмосковье сегодня”, видно, как неизвестная открыла огонь по мишеням из пистолета.

Импровизированный тир она устроила около Московского областного перинатального центра. Женщина стреляла по стаканчикам с кофе, пишет “Царьград”.

О пострадавших в ходе развлечений неизвестной, пока не сообщается. Как сообщают “Вести Подмосковья”, есть вероятность, что случившимся могут заинтересоваться правоохранительные органы.


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