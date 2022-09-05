 

Умер на глазах у поклонников: долгожданный концерт Шуфутинского обернулся страшной трагедией

05.09.2022, 21:56, Разное
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Заслуженный артист России Михаил Шуфутинский еще не так давно страдал от серьезных проблем со здоровьем. 74-летний король шансона во время пандемии подхватил коронавирус. Болезнь вызвала опасные осложнения, поэтому певец был вынужден поехать на лечение в США.

Как оказалось, страшный недуг довольно плачевно сказался на здоровье любимого миллионами артиста. Медики диагностировали у него проблемы с легкими и костями. К слову, второе последствие стало отголоском операции, проведенной еще до пандемии.

Из-за проблем с позвоночником Михаилу Шуфутинскому пришлось лечь под нож хирурга. Врачи удалили у певца три верхних позвонка. Также исполнитель хитов “Еврейский портной”, “Марджанджа”, “Наколочка”, “Таганка”, “Пальма-де-Майорка”, “Левый берег Дона”, “За милых дам”, “Ночной гость” и других испытывал проблемы с лишним весом.

По традиции 3 сентября легендарный шансонье должен был радовать публику своими песнями в стенах Кремлевского дворца. Однако долгожданный концерт обернулся страшной трагедией.

Как сообщает телеграмм-канал SHOT, выступление музыканта было омрачено смертью одного из гостей. 64-летний мужчина умер в концертном зале на глазах у собравшихся поклонников певца. Дежурившие в зале медики не смогли спасти любителя шансона. Сам Михаил Шуфутинский пока не прокомментировал случившеся горе.


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