С днем рождения, Кайли Дженнер: 25 секретов красоты реалити-звезды и бизнесвумен

1. Проснувшись утром, первым делом я выпиваю чашку костного бульона с добавлением лаванды и лимона. Либо делаю фреш из сельдерея, в моем холодильнике для него отведена целая полка. Традиционно: один стакан за полчаса до еды.

2. На обед предпочитаю разнообразные блюда, редко повторяю меню в течение недели. Но есть фавориты — например, курица, запеченная с лимоном, овощи, иногда такос. Люблю салаты, сэндвичи с тунцом.

3. Для поднятия настроения могу позволить себе читмил — фастфуд из кафе In-N-Out. Во время первой беременности ела там не реже одного раза в неделю, это было проблемой. Что касается здорового перекуса, люблю зерна граната, перед сном могу съесть несколько долек яблока.

4. Меня никогда не привлекал тренажерный зал, предпочитаю заниматься дома на коврике, использую онлайн-уроки. Чаще всего качаю пресс, делаю выпады и приседания. Идеальная для меня программа.

5. Помню момент, когда начала красить волосы в синий цвет и короче стричься, а потом все вокруг стали повторять за мной. Именно тогда осознала, какое влияние имею на общественность. Мне, наверное, было лет 16.

6. Не думала, что когда-то буду работать в бьюти-индустрии. Хотя мне всегда нравился макияж. Я с детства смотрела онлайн-уроки, брала мамину косметику и пробовала краситься сама. Была просто одержима губной помадой.

7. Бьюти-рутина в моей жизни началась с пенки для умывания. Типичный подростковый этап, когда коже нужно было хорошее очищение. Сориентироваться во всем многообразии средств помогла мама (Крис Дженнер — Прим. ред.): она точно знала, какие продукты 7 покупать, много раз пройдя через это с моими старшими сестрами.

8. Сейчас мне хватает пенки Kylie Skin Foaming Face Wash — достаточно буквально одного нажатия. С нее начинается мой уход. Она отлично очищает, но при этом не сушит кожу. Стараюсь не вытирать лицо насухо, после умывания прохожусь по нему легкими хлопками.

9. После очищения наношу скраб для лица с грецким орехом. Нравится использовать его два-три раза в неделю. Затем — Kylie Skin Vanilla Milk Toner, который идеально подходит для удаления остатков макияжа и подготовки кожи к нанесению сыворотки. Предпочитаю средство с витамином С, оно помогает осветлить цвет лица.

10. Здоровая кожа абсолютно точно повышает уверенность в себе. При выборе ухода обращаю внимание на ультраувлажняющие ингредиенты, такие как глицерин, сквалан, масло ши, витамин Е и гиалуронат натрия.

11. Увлажняющий крем Kylie Skin Face Moisturizer — основа моего макияжа. Также наношу его, когда просто хочу выйти из дома без косметики… Еще пользуюсь полностью натуральным увлажняющим кремом Mimosa Blossom Dream Cream. У меня чувствительная и очень сухая кожа, поэтому многие продукты могут вызвать раздражение.

12. По утрам люблю делать быстрый массаж лица — во время нанесения средств по уходу за кожей. Это стимулирует кровоток и придает лицу сияние. Раз в неделю наношу детокс-маску.

13. Еще когда я была в очень юном возрасте, сестры научили меня пользоваться кремом для кожи вокруг глаз. Никогда не рано начать, это хорошая профилактика. Когда я сама стала выпускать косметику, специально разработала средство с удобным наконечником, чтобы не приходилось наносить крем пальцами. Это очень упрощает жизнь.

14. Идеальной кожи нет ни у кого, и это совершенно нормально и естественно — время от времени бороться с высыпаниями, особенно после вечеринок или во время путешествий. Когда кожа испытывает стресс, я использую Clarifying Collection. В линии есть гелевая сыворотка, содержащая гамамелис, салициловую кислоту и масло чайного дерева, которые устраняют нежелательные сюрпризы.

15. Лучший совет по уходу за кожей, который я когда-либо получала, — солнцезащитный крем, солнцезащитный крем и еще раз солнцезащитный крем! На лицо и тело. Но моя сестра Хлоя когда-то посоветовала наносить средство с SPF и на руки. Я прислушалась, ведь у Хлои самые молодые, самые мягкие руки. Они выглядят лучше, чем мои!

16. Перед сном я повторяю всю утреннюю бьюти-рутину. Но добавляю к уходу увлажняющую маску для лица, когда чувствую, что коже требуется дополнительное питание. После душа всегда использую кокосовый лосьон для тела, он помогает удерживать влагу.

17. У нас есть семейный дерматолог — Кристи Кидд из Беверли-Хиллз. Моя сестра Кендалл страдала от прыщей, когда была моложе, и Кристи действительно помогла ей избавиться от них. Я подумала: “Ну, если она вылечила Кендалл, я тоже должна к ней записаться”.

18. Когда я увеличивала губы, делала это у доктора Саймона Урьяна. Он лучший, его работа выглядит очень естественно. Мой опыт с другими врачами оставлял желать лучшего, смотрелся результат просто безумно. Я бы порекомендовала всем, кто хочет увеличить губы, перейти на наполнитель, который действует от двух до четырех месяцев. У вас всегда есть возможность или продолжить процедуры, или прекратить.

19. Люди думают, что я легла под нож хирурга и полностью переделала свое лицо, что совершенно не соответствует действительности. Они не понимают, что могут сделать с человеком правильная прическа, макияж и филлеры.

20. Если я собираюсь на встречу, никогда не наношу броский макияж. Мне это не нравится. Когда вы видите яркие фотографии на моих страницах в социальных сетях, обычно они сделаны для коммерческих съемок или журнальных интервью.

21. Если я наношу хайлайтер, то обычно не экономлю. Иногда нравится блестящий мейк, как в технике стробинг. Классный хайлайтер у Anastasia Beverly Hills, нравится золотой оттенок. Также использую Marc Jacobs Fantasy Dew Drops. У Kylie Cosmetics это Kylighter в оттенке Queen Drip. Распределяю по центру носа и немного над губой.

22. Нанесение фиксирующего спрея делает макияж лучше. Вы как бы пропитываете его, но сначала может показаться, что вы все размазали. Не пугайтесь — спрей высыхает, и лицо выглядит намного эффектнее.

23. Случаются моменты, когда я испытываю сильный стресс. Я беру неделю отпуска и провожу больше времени с детьми. Люблю лежать в постели, смотреть фильмы и забывать обо всем на свете. Или, когда чувствую себя подавленной, отправляюсь в путешествие.

24. Когда на свет появился мой сын, послеродовой период был непростым. Этот опыт оказался сложнее, чем с дочерью. Но со временем я поняла, что это нормально — не быть в порядке. Женщины должны перестать давить на себя, чтобы поскорее вернуться к нормальной жизни физически и морально. Когда отпустила ситуацию, почувствовала, что становлюсь лучше с каждым днем.

25. В нашем неспокойном мире нужно научиться отключаться и находить время на себя. Ритуалы красоты — один из способов отвлечься и расслабиться. Важно быть в гармонии с собой, не чувствовать себя обязанной соответствовать чьим-то ожиданиям.

Кайли Дженнер с дочерью Сторми