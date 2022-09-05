Мнение: О ситуации в Николаеве 05.09.2022
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О ситуации в Николаеве 05.09.2022
Как ни странно, ни в городских пабликах, ни на городских сайтах нет празднования перемог от контрнаступа на Херсон.
Даже российские телеграмм-каналы на этот раз более критичны к ситуации на границе Херсонской и Николаевской областей. Николаевские СМИ пока как в рот воды набрали.
Хотя в свете ситуации с водой в кранах, эта метафора звучит с намеком на уринотерапию.
Оптимизма не добавляют вереницы «скорых», которые носятся по городу, размещая раненных.
Несмотря на то, что Ким объявил о возвращении населения в город, Николаев пустеет на глазах, и на улицах очень мало женщин.
В подъездах домов пустуют больше половины квартир, да и те, в которых живут, заселены либо пенсионерами, либо оставшимися без семей мужчинами.
Многие считают, что после объявления женщин военнообязанными, в самые ближайшие дни даже те мужчины, которые удерживали своих подруг и жен, отправят их за границу.
Мобилизация женщин – от такого вздрогнет даже самый упоротый патриот, настроение уехать охватывает все больше людей.
Информация о том, что в России вышел указ о назначении пенсии беженцам из Украины добавила мотивации уехать, хотя бы через Польшу в Россию.
Больницы переполнены раненными – жертвами «контрнаступа», и сотни раненных лежат во всех палатах и поступают каждый день, страшная нехватка медсестер.
Но в остальных сферах деятельности тотальная безработица. Работу потеряли даже те, кто совсем недавно держался на ремонте выбитых окон и ремонте крыш.
Ни у кого нет денег. Если еще десять дней назад грузчику обещали 30 гривен в час, то сейчас расценки упали до 20 гривен.
За полный рабочий день – 200 рублей в пересчете на российские. Голод стал не абстрактным, а самым реальным.
Зато в городе наконец начали постепенно убирать покрышки, которые сдуру нанесли на перекрестки еще в марте.
Тогда идиотам из теробороны казалось, что это будет такая игра, как на Майдане – подымят покрышками, и враг разбежится.
Через полгода эти баррикады вспоминаются, как дебилизм.
Обстреливают город, обстреливают военные части в пригородах и районных центрах.
После удара по военным, располагающимся на промзоне завода 61 коммунара, вылетели окна в музее «Старофлотские казармы», хотя само здание музея не очень пострадало. В Николаеве, как всегда, удары приходятся на промзоны и территорию портов.
А украинские военные обстреляли Снигиревку, ударив по детской площадке и школе. Погибли дети.
Паника и нервные срывы у населения сменились тяжелой депрессией и у «патриотов» и у тех, кто ждет Россию.
Но надежда теплится. Пример Мариуполя из страшилки становится огоньком такой надежды.
(с) Лариса Шеслер
https://t.me/boris_rozhin/62466 – цинк
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Источник: Colonel Cassad
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