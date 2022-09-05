Мнение: О ситуации в Николаеве 05.09.2022

О ситуации в Николаеве 05.09.2022

Как ни странно, ни в городских пабликах, ни на городских сайтах нет празднования перемог от контрнаступа на Херсон.

Даже российские телеграмм-каналы на этот раз более критичны к ситуации на границе Херсонской и Николаевской областей. Николаевские СМИ пока как в рот воды набрали.

Хотя в свете ситуации с водой в кранах, эта метафора звучит с намеком на уринотерапию.

Оптимизма не добавляют вереницы «скорых», которые носятся по городу, размещая раненных.

Несмотря на то, что Ким объявил о возвращении населения в город, Николаев пустеет на глазах, и на улицах очень мало женщин.

В подъездах домов пустуют больше половины квартир, да и те, в которых живут, заселены либо пенсионерами, либо оставшимися без семей мужчинами.

Многие считают, что после объявления женщин военнообязанными, в самые ближайшие дни даже те мужчины, которые удерживали своих подруг и жен, отправят их за границу.

Мобилизация женщин – от такого вздрогнет даже самый упоротый патриот, настроение уехать охватывает все больше людей.

Информация о том, что в России вышел указ о назначении пенсии беженцам из Украины добавила мотивации уехать, хотя бы через Польшу в Россию.

Больницы переполнены раненными – жертвами «контрнаступа», и сотни раненных лежат во всех палатах и поступают каждый день, страшная нехватка медсестер.

Но в остальных сферах деятельности тотальная безработица. Работу потеряли даже те, кто совсем недавно держался на ремонте выбитых окон и ремонте крыш.

Ни у кого нет денег. Если еще десять дней назад грузчику обещали 30 гривен в час, то сейчас расценки упали до 20 гривен.

За полный рабочий день – 200 рублей в пересчете на российские. Голод стал не абстрактным, а самым реальным.

Зато в городе наконец начали постепенно убирать покрышки, которые сдуру нанесли на перекрестки еще в марте.

Тогда идиотам из теробороны казалось, что это будет такая игра, как на Майдане – подымят покрышками, и враг разбежится.

Через полгода эти баррикады вспоминаются, как дебилизм.

Обстреливают город, обстреливают военные части в пригородах и районных центрах.

После удара по военным, располагающимся на промзоне завода 61 коммунара, вылетели окна в музее «Старофлотские казармы», хотя само здание музея не очень пострадало. В Николаеве, как всегда, удары приходятся на промзоны и территорию портов.

А украинские военные обстреляли Снигиревку, ударив по детской площадке и школе. Погибли дети.

Паника и нервные срывы у населения сменились тяжелой депрессией и у «патриотов» и у тех, кто ждет Россию.

Но надежда теплится. Пример Мариуполя из страшилки становится огоньком такой надежды.

(с) Лариса Шеслер

https://t.me/boris_rozhin/62466 – цинк

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