 

Россия прекратила действие соглашения об облегченном посещении Курил японцами

05.09.2022, 20:55, Новости дня
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Россия прекратила действие соглашения с Японией об облегченном посещении Курил японскими гражданами, которые ранее жили на этих островах, а также договора о процедуре взаимных поездок, следует из распоряжения правительства России.

«Прекратить действие Соглашения в форме обмена письмами между министром иностранных дел СССР и министром иностранных дел Японии о процедуре взаимных поездок от 14 октября 1991 года и Соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Японии об организации максимально облегченного посещения островов Кунашир, Итуруп и островов Малой Курильской гряды (Сахалинская область) японскими гражданами – бывшими жителями островов и членами их семей (в форме обмена нотами) от 2 сентября 1999 года», – передает ТАСС со ссылкой на документ.

Ранее в Кремле заявили, что отношения Москвы и Токио находятся на минимально возможном уровне из-за позиции Японии по отношению к России, несмотря на попытки в этой стране трезво оценить происходящее вокруг Украины.

Напомним, в Токио объявили Южные Курилы «исконной территорией Японии». Ранее правительство России утвердило перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении РФ, российских компаний и граждан недружественные действия. В этот список, помимо прочих государств, вошла также Япония.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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