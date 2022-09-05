 

Мишустин распорядился создать в России два автобронетанковых ремонтных завода

05.09.2022, 20:55, Новости дня
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании в РФ двух автобронетанковых ремонтных заводов Министерства обороны, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Создать федеральное государственное казенное учреждение «71 автобронетанковый ремонтный завод» Министерства обороны РФ и федеральное государственное казенное учреждение «72 автобронетанковый ремонтный завод» Министерства обороны РФ», – говорится в документе.

Согласно документу, основной целью деятельности учреждений является «осуществление ремонта бронетанкового вооружения и техники, автомобильной техники в интересах обороны».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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