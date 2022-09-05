Мишустин распорядился создать в России два автобронетанковых ремонтных завода

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании в РФ двух автобронетанковых ремонтных заводов Министерства обороны, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Создать федеральное государственное казенное учреждение «71 автобронетанковый ремонтный завод» Министерства обороны РФ и федеральное государственное казенное учреждение «72 автобронетанковый ремонтный завод» Министерства обороны РФ», – говорится в документе.

Согласно документу, основной целью деятельности учреждений является «осуществление ремонта бронетанкового вооружения и техники, автомобильной техники в интересах обороны».

—