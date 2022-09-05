В Лихтенштейне землетрясение прервало заседание парламента, на котором обсуждали страхование от землетрясений

В Лихтенштейне землетрясение вынудило приостановить заседание местного парламента, который в этот самый момент обсуждал страхование от землетрясений, передаёт Canal 26. Как отмечает аргентинский канал, этот инцидент явно напугал парламентариев, которые покинули помещение в целях предосторожности.

Сейчас мы вам расскажем о землетрясении, которое произошло в одном маленьком европейском государстве. Каждый раз, когда мы говорим о землетрясениях, становится тревожно, не так ли?

МАТИАС ВАСКЕС, ведущий Canal 26: Да.

Это неожиданное происшествие произошло в Лихтенштейне — маленьком центральноевропейском государстве, которое находится между Швейцарией и Австрией. Случилось всё в тот самый момент, когда местный однопалатный парламент обсуждал вопрос, касающийся страхования на случай землетрясений.

Вы можете всё сами наблюдать. Это заседание пришлось отложить в целях предосторожности. Вначале внезапный толчок перепугал женщину-политика, которая зачитывала в этот момент свою речь, а через несколько секунд произошло более мощное землетрясение силой 3,9 балла, которое вынудило председателя парламента прервать заседание на короткий срок и провести эвакуацию. Вы сейчас наблюдаете этот момент. Посмотрите на её удивление. Она как раз говорила на эту тему…

МАТИАС ВАСКЕС: Посмотрите на её глаза.

Это для всех стало неожиданностью, не так ли? Очевидно, что так. Это произошло в Лихтенштейне, в этой маленькой европейской стране. И именно вот в этот момент было принято решение покинуть помещение и приостановить это заседание. Это землетрясение их явно напугало, и они предпринимают все возможные меры предосторожности.

Дата публикации 04 сентября 2022 года.