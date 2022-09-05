Скандалы: Согласны на все!

За полгода объем микрокредитов под 353% вырос в России на 20%

Ужесточение кредитной политики российских банков, рост цен и падение доходов вынуждают россиян занимать деньги под грабительские проценты. Что бы ни говорили пропагандисты, а рост цен и падение экономики уже привели к тому, что россиянам стало не хватать денег на жизнь, и для того, чтобы дотянуть до очередной зарплаты, они все чаще берут кредиты под фантастические 350% годовых!

По данным компании «Эксперт РА», российские Микрофинансовые организации, обеспокоились выросшей до 31% долей просроченных по всей стране платежей, а потому тоже решили повысить планку для своих потенциальных клиентов. Теперь они отклоняют до 60% заявок на кредиты, к тому же выдают суммы намного меньше запрашиваемых. В среднем заемщики просят 16-20 тысяч рублей, но получают лишь 8-10 тысяч.

Однако даже при таких мерах за первые шесть месяцев 2022 года объем выданных МФО микрокредитов вырос на 20%. Люди соглашаются на неслыханные переплаты, лишь бы не остаться без денег. Средняя ставка по кредитам до 30 тысяч рублей — 353%. По данным экспертов, 20 крупнейших МФО выдали 117 млрд рублей. Простой подсчет говорит, что даже если взять за среднюю сумму в 20 тысяч рублей, то воспользовались этой услугой 6 миллионов россиян, то есть около 4% от населения, причем некоторые наверняка сделали это два-три раза. Так что пока выходит не слишком большая цифра, но и не маленькая.

Между тем, поход за кредитами в банки тоже существенно усложнился, поскольку там также были ужесточены условия для заявителей. По данным СМИ, на которые ссылается в своей публикации популярный блогер Александр «СталинГулаг» Горбунов, выдачи кредитов в российских банках сократились больше чем на 40%. Поэтому-то и обращаются россияне в МФО, в которых кредиты на порядок дороже, но и получить их намного легче.

Оригинал материала: “Новые Известия”