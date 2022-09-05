В Дзержинском загорелся склад шин
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В подмосковном Дзержинском произошло возгорание в здании шиномонтажа на улице Энергетиков. Площадь пожара оценивается 800 квадратных метров, сообщает “Царьград”
Жители окрестных домов жалуются на едкий запах гари. Как отмечает интернет-издание “Подмосковье сегодня”, для тушения огня задействовано семь единиц техники и тридцать человек личного состава.
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