 

В Дзержинском загорелся склад шин

05.09.2022, 20:35, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В подмосковном Дзержинском произошло возгорание в здании шиномонтажа на улице Энергетиков. Площадь пожара оценивается 800 квадратных метров, сообщает “Царьград”

Жители окрестных домов жалуются на едкий запах гари. Как отмечает интернет-издание “Подмосковье сегодня”, для тушения огня задействовано семь единиц техники и тридцать человек личного состава.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.03.22 / Ученые создали новую антибактериальную упаковку

16.07.22 / НАТО страдает семью поистине смертными грехами

01.06.21 / Эх вы, уже забыли!?!? А он продолжает борьбу!!!

22.06.21 / “Хочу весь день лежать”: почему человеку все лень, и как с этим бороться

22.06.21 / Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер встретились в День отца: новые фото экс-супругов

29.10.21 / Скандалы: Контрагенты потребовали от «Уралвагонзавода» 6 миллиардов

13.12.21 / Мнение: Маск против льгот на электромобили, Фольксваген обгоняет Теслу и почему Убер не любят даже в США

02.08.22 / Близнецов, сросшихся мозгами, удачно разделили в Бразилии

20.06.22 / «Девушка-мюсли»: авантюрный стиль поколения Z, основанный на любви к природе и базовым предметам одежды

23.01.22 / С утра решат – Личное мнение

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика