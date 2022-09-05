В Дзержинском загорелся склад шин

В подмосковном Дзержинском произошло возгорание в здании шиномонтажа на улице Энергетиков. Площадь пожара оценивается 800 квадратных метров, сообщает “Царьград”

Жители окрестных домов жалуются на едкий запах гари. Как отмечает интернет-издание “Подмосковье сегодня”, для тушения огня задействовано семь единиц техники и тридцать человек личного состава.