Организатор тура задержан после смерти путешественников на Камчатке

В начале прошлой недели десять путешественников в сопровождении двух гидов отправились на Камчатку. Во время восхождения на высоте около четырех тысяч метров пятеро человек сорвались и разбились насмерть, как сообщает Пятый канал.

Позже еще трое скончались, по предварительным данным, они могли умереть из-за переохлаждения. По факту гибели участников экспедиции возбуждено уголовное дело. уголовное дело. Как отмечает телеканал “360”, на месте трагедии работают две группы спасателей.

Директор туристической фирмы “Экстрим тайм”, которая занималась организацией тура на Камчатку, задержан в Новосибирске. Как сообщает RT, в офисе организации прошли обыски.