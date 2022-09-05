Поесть, примерить украшения, выиграть приз: что предлагают рестораны в дополнение к своим меню

Доставка Maison Delivery & премиальные курорты Кипра

Заказывая в течение сентября блюда из ресторанов Maison Dellos, подарки, продукты и полуфабрикаты на сайте и в приложении Maison Delivery, можно стать участником розыгрыша уикенда в одном из двух пятизвездочных кипрских отелей. Великолепный Amara Limassol дает шанс на 2 ночи на двоих, а Elysium Paphos – на целых 3! Конкурс абсолютно честный: нужно быть самым преданным клиентом и заказать больше, чем соперники. О том, кто же выиграл в этом поединке едоков, станет известно 10 октября в телеграм-канале ресторанной группы.

Блюдо из доставки Maison Delivery Отель Amara LimassolГастробистро “МореКофеОкеан by Erwin” & ювелирный бренд KOTAOSTA

До 12 сентября можно отведать особые напитки и десерт, созданные в коллаборации с ювелирной маркой. Пробуйте айс-матча-латте “Черная пантера” с крыжовником и персиком, золотой латте (на главном фото) с кокосом, куркумой, корицей и клубникой, коктейль “Бабочка” с виски, амаретто, малиновым сиропом и лимоном… Украшения вдохновили и шефа-бариста, и кондитера: десерт в виде большого кофейного зерна покрыт съедобным серебром и украшен насыщенным изумрудным желе.

Айс-матча-латте “Черная пантера” Десерт KOTAOSTAКондитерские “Эклерная Клер” & бренд бижутерии Beaded Breakfast

С 7 до 11 сентября на сайте и в кафе, которое на Спартаковской, можно примерить и приобрести симпатичные серьги и колечки, специально переизданные брендом для сети кондитерской. Яркие цветы, собранные из бисерных жгутов, которыми обрамлены более крупные бусины, перекликаются с булочкой “Цветок” – ромовой бриошью с земляничной полусферой в шоколадной скорлупе.

Пиццерия Pizza 22 сm & видеоблогер Том Хэнсон

Известная сеть пиццерий не первый раз включает в меню специальные предложения-коллаборации с разными интересными людьми. Это могут быть повара и актеры, спортсмены и диджеи, предлагающие настоящую неаполитанскую пиццу по своим фирменным рецептам. В этом месяце “выступают” автомобильный видеоблогер, журналист, коллекционер классических автомобилей Том Хэнсон и питерский шеф-повар и ресторатор-партнер Никита Сечин. Первый предлагает пиццу с моцареллой, горгонзолой, спьянатой, мостардой из инжира, соусом на основе овощного демигласа и острым оливковым маслом под названием Famosa. А второй, скромно так, просто “шефскую” – пиццу c тартаром из тунца, соусом вителло тоннато и боттаргой из селедочной икры.

Том Хэнсон и 22-сантиметровая пицца