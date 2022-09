Наталья Земцова: “Без любви не рождается ничего великого”

Зрители узнали о Наталье Земцовой благодаря сериалу “Восьмидесятые”, но окончательно и бесповоротно влюбились в нее после “Эпидемии”. Проект позволил актрисе показать всю гамму эмоций и прослыть настоящим бойцом — как на экране, так и на съемочной площадке. Бороться с трудностями Земцова привыкла и в реальной жизни — как, например, сейчас, когда на очереди ее дебютный полный метр. Как сочетать в себе внутреннюю силу и внешнюю хрупкость, ставить нереальные, на первый взгляд, цели, воспитывать сына-хоккеиста и, несмотря на расставания, продолжать верить в любовь, — Наталья рассказала в интервью.

Пальто, юбка, топ, туфли, сумка — все TJ Collection

Если кто-то попадает в кино по счастливой случайности, то вам для этого пришлось по-настоящему вкалывать. Как пробивались в актерство?

До сих пор не понимаю, как ко мне пришла эта идея — ехать в Москву и поступать в театральный. Надо отдать должное моей маме: она поддержала эту сумасшедшую идею и была рядом со мной в ГИТИСе. Когда мы туда пришли и увидели огромные очереди из абитуриентов, возникло ощущение, что мне ничего не светит. В итоге дошла до конкурса, но не поступила. Удивительно, но это меня не сломило — я была уверена, что в следующем году смогу. Так и вышло, меня зачислили в театральный. Но учеба была сложной, напряженной. Очень рано я начала ходить на кастинги. И меня не брали никуда. Совсем. Все мои однокурсники уже успели сняться в каких-то “ментовских сагах”, а я даже туда не попадала. Период затишья длился долго, где-то два с половиной года. Было непросто, ведь сначала ты думаешь: “Хорошо, сегодня не вышло, но завтра получится”. А спустя многие месяцы начинает казаться, что не получится никогда. Были мысли бросить институт, уехать… Но в один прекрасный день меня утвердили на главную роль в проекте Первого канала. Он, кстати, до сих пор не вышел. (Смеется) После этого сразу утвердили на другой проект — телеканала ТНТ. Так все и закрутилось.

Пиджак, юбка, топ, ботинки, сумка — все TJ Collection

У вас и на съемках условия не самые простые — взять ту же “Эпидемию”.

Мы с друзьями смеемся, что экстремальные условия прописаны в моем райдере — чтобы на площадке было обязательно холодно, требовалось нырять в воду в ноябре. Летом я редко снимаюсь, а вот с первыми заморозками обязательно возникает какой-то проект, где нужно бегать по лесу без обуви. (Смеется) Но, если честно, мне такое нравится. После “Эпидемии” мы всей актерской командой подсели на адреналин, ведь каждый день все шло не по плану, приходилось решать проблемы, преодолевать дикий холод. После съемок все были никакие. У меня даже сохранились фотографии Кирилла Кяро перед вылетом домой: красные глаза, весь замученный, как будто месяц не спал. И эмоционально, и физически это была работа на выживание. Но когда она закончилась, наступила ломка. Почему так тихо и тепло? Где приключения? Сразу после “Эпидемии” у меня начались съемки в другом проекте — спокойные, размеренные. Было сложно перестроиться, хотелось экстрима, движения. Киношники — каста сумасшедших, а кинематограф — настоящий наркотик. Если ты уже попал сюда, от этих эмоций сложно отказаться.

“Эпидемию” выкупил Netflix, но в этом году сотрудничество заморозилось. Были мечты о зарубежном рынке?

Мысли были нешуточные. Я даже зимой озадачилась тем, чтобы найти себе агента в Европе или Америке. Уже начала переговоры по этому поводу. Первый сезон “Эпидемии” был суперпопулярным, мы ожидали, что и второй выстрелит. Но не случилось. Запад — это вообще моя давняя мечта, у меня в соцсетях даже есть хештег #гослингжди. Я планировала приехать к Райану Гослингу и сниматься с ним в кино. (Смеется) И естественно, очень тяжело осознавать, что всего этого не будет. Что у тебя была мечта, пусть и нереальная, но ее отняли. А найти новую мечту непросто.

Пальто, сумка — все TJ Collection

Вы сейчас снимаете свой проект. Расскажите о нем.

Да, “делаем то, что помогает жить нам” — как поет Баста. Мне кино всегда помогало жить, и сейчас помогает. Лет семь назад у меня возникла идея фильма. Позже я познакомилась с одним сценаристом, а затем с девочкой-режиссером Машей Лойтер, которая училась в Лондоне и приехала в Москву “буквально на месяц”, но живет здесь до сих пор. И мы начали писать вместе историю про двух девушек, роуд-муви. Подавались с этой историей в Минкульт, ничего не получилось. И для начала решили снять короткометражку — “Галангал” с Розой Хайруллиной. Съездили с картиной на фестивали в Норвегию, в Лос-Анджелес. Естественно, не хотели на этом останавливаться. И в 2019 году начали писать полный метр. Очень долго ходили по разным продюсерам, среди которых были одни мужчины, и слышали разные версии: кто-то хотел снять в главных ролях не нас, а своих актрис, кто-то говорил, что это “слишком девичье кино”, вроде и авторское, а вроде и недостаточно авторское. Никто нас не понимал. А потом нашлась продюсер Юлия Мишкинене, которая загорелась этой идеей. Сейчас идет подготовка к съемкам. Это очень сложно — работать с маленьким бюджетом, без поддержки Минкульта и какой-либо другой помощи. Но нам удалось собрать невероятно профессиональную команду, каждый действительно верит в этот проект.

Водолазка, юбка, берет, ботильоны — все TJ Collection

Успеваете параллельно вести бизнес? Знаю, что у вас есть свой бренд одежды.

Создала его случайно. В детстве окончила художественную школу, всегда увлекалась модой, одеждой. Раньше перекраивала свои вещи. Если не могла найти красивое платье, шила его сама. И так постепенно начала придумывать какие-то модели, а потом и запустила свой бренд. Но это история не столько про бизнес, сколько про творчество. Поэтому все делаю по вдохновению. Но сейчас, к сожалению, сложно это вдохновение поймать. Хочется поберечь свой ресурс, сконцентрироваться на кино. Для меня кино — это способ сделать мир лучше. Сейчас и к выбору проектов подхожу более тщательно. После всех событий понимаешь, что жизнь очень коротка, тратить ее нужно только на что-то действительно тебе близкое.

В непростые времена, чтобы снять стресс, многие ярко выражают себя через одежду.

На самом деле я всегда любила эффектно одеваться на мероприятия, красные дорожки. Во время съемок ты можешь сидеть в болоте, бегать в телогрейке по лесу, а на премьере блистать в шикарном платье. Поддерживаю голливудскую систему в этом плане: в обычной жизни актеры одеваются очень просто и удобно (я тоже, кстати, могу приехать на съемки в пижаме или термобелье), но когда речь заходит о церемониях, все выглядят потрясающе. В последнее время редко хожу на какие-то тусовки или вечеринки, разве только для того, чтобы поддержать коллег и друзей.

Пиджак, брюки, топ, ботильоны, сумка — все TJ Collection

Вы сказали, что вам близок подход голливудских звезд к одежде. А к отсутствию одежды? Например, когда западные знаменитости снимаются обнаженными у известных фотографов.

Спокойно отношусь к обнаженным съемкам, хотя нет фильмов, где я полностью голая. Как опыт познания своего тела это очень интересно. Главное — идея. Если съемки ради хайпа, это не моя история, а если действительно хорошее кино или фотопроект, соглашусь. Раздеться — не самый сложный пункт в моей карьере. Ради идеи я готова и на большие жертвы. Например, когда хотела снять фильм про боксершу, задумывалась о том, что могу для правдоподобности сломать себе нос, а потом вправить. Просто с ума сойти, как об этом можно думать всерьез! Поэтому обнажение — по сравнению с такими мыслями — кажется ерундой. Пусть я и не суперуверенный в себе человек, не считаю свою фигуру идеальной — она, скорее, пацанская. Но я люблю чувствовать себя подтянутой, заниматься спортом — ходить в тренажерный зал, играть в теннис, плавать, бегать.

Почему отдали сына в хоккей?

Хоккей — это моя любовь. Всегда было особое уважение к хоккеистам, они такие мужественные, сильные, классные. А Ваня с рождения гиперактивный, было сразу понятно, что нужно отдавать его в спорт. Сначала в силу возраста занимался фигурным катанием, а через два года перешел в хоккей. Рада, что ему самому это нравится. Но гиперактивность осталась — он очень похож на меня, такой же веселый и шебутной.

Его отец, музыкант Uma2rman Сергей Кристовский, участвует в воспитании?

Конечно, он отвозит его на хоккей, участвует активно в нашей жизни. Мы с этим человеком навсегда связаны, что бы ни случилось в прошлом. Как ни крути — близкие друг другу люди.

Свитер, юбка, ботинки — все TJ Collection

Готовы к новым отношениям?

К этому сложно подготовиться. Например, когда я была с головой в работе и не думала ни о каких романах, нечаянно вышла замуж. (Смеется) После развода иногда казалось: “Все, хочу отношений!” При этом начинала отдаляться, если дело доходило до чего-то серьезного. Был какой-то страх, он и сейчас присутствует. Но в глубине души я за любовь. Это такой двигатель, такая мотивация. Тем более для творческих людей. Мы снимаем фильмы, пишем книги, песни, только когда что-то чувствуем. Без любви не рождается ничего великого.

Вы к музыке тоже неравнодушны, часто показываете в соцсетях, как поете в машине. С какими песнями ассоциируетесь у себя или друзей?

“Щека на щеку”, Шарлот. Многие говорят: послушал эту песню — подумал о тебе. Когда она только вышла, стояла у меня на репите — я ее пела постоянно, в том числе на съемках. Еще, конечно, Feduk — “Хлопья летят наверх”, творчество Андрея Губина и, как ни странно, Моргенштерна. Он меня просто покорил. Сначала были мысли: кто это вообще? А сейчас считаю этого человека талантливым, особенным. Его песню “Селяви” заслушала до дыр, настолько мне близка эта история. И напоследок — Наталья Орейро, Cambio dolor. Столько сторис было под нее записано! Песня о том, что нужно попрощаться с болью и жить дальше. Сейчас это особенно близко.

Платье, ботинки — все TJ Collection

