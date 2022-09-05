 

«Если у власти в США будет негр, то документ прекращает действовать» – обнародован секретный протокол к договору о продаже Аляски

05.09.2022, 19:33, Разное
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Опубликованные Библиотекой Конгресса материалы подтверждают, что Вашингтон был обязан вернуть России Аляску в 2009 году, когда президентом США официально стал Барак Обама.

На официальном сайте библиотеки обнародованы более 100 документов, посвященных покупке Аляски в 1867 году. Внимание исследователей привлёк секретный протокол к договору «Об уступке Северо-Американским Соединенным Штатам Российских Северо-Американских колоний», который был подписан в Вашингтоне 30 марта 1867 года. Согласно соглашению, США были обязаны вернуть все приобретённые территории в случае избрания чернокожего президентом страны.

– Если граждане Северо-Американских Соединенных Штатов изберут на пост президента негра, то все переданные территории должны быть в течение года переданы обратно России, – говорится в документе.

Таким образом, после избрания в 2008 году президентом чернокожего Барака Обамы, Россия получила право потребовать возврата Аляски.

– Я считаю, что русские смогут в суде доказать свою правоту. Договор этот никто не отменял, США и Россия по-прежнему существуют. Надеюсь, что Москва согласится на денежную компенсацию. Иначе Аляску придётся вернуть, – заявил в эфире телеканала CNN заместитель генерального прокурора
США Роберт Джефферсон.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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