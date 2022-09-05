 

Премьер Эстонии пообещала продолжить работать над изоляцией России и укреплением санкций

05.09.2022, 19:25, Разное
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Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что решение «Большой семёрки» ввести ценовой лимит на российскую нефть — очень важный шаг, который сократит возможности РФ использовать энергетику как оружие и усилит влияние санкций ЕС. Как передаёт ERR, Каллас добавила, что ЕС следует быстро перейти к вопросу о следующем, более мощном пакете санкций, а поток туристов из РФ должен существенно сократиться.


AP

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас в Берлине на церемонии по случаю вручения международной премии Фонда Хайека встретилась со своими латвийским и литовским коллегами Кришьянисом Кариньшем и Ингридой Шимоните. Как передаёт ERR, участники встречи отметили, что Путин надеется, что Запад первым потеряет терпение и будет готов пойти на уступки.

«Мы не позволим этому случиться. Пока Украина не оттеснит Россию со своей территории, свободный мир должен продолжать изолировать Россию и усиливать санкции», — сказала Каллас.

По её словам, она с начала российской спецоперации призывала ограничить доходы Москвы от продажи энергоносителей, за счёт которой Кремль поддерживает свою военную промышленность.

«Решение «Большой семёрки» ввести ценовой лимит на российскую нефть — очень важный шаг, он сократит возможности РФ использовать энергооружие против нас и усилит влияние санкций ЕС. Чем больше стран присоединится к соглашению о ценовом лимите, тем эффективнее оно будет», — отметила Каллас.

Она считает, что ЕС следует быстро перейти к вопросу о следующем, более мощном пакете санкций, а поток туристов из РФ должен существенно сократиться.

«Мы продолжаем совместно работать над общеевропейским решением этого вопроса и ждём от Еврокомиссии соответствующих рекомендаций», — сообщила Каллас.


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