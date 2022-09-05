Telegraph – Сальвини призвал к отмене санкций против России, поскольку они «поставили на колени» тех, кто их вводил

Лидер партии «Лига» Маттео Сальвини призвал прекратить действие антироссийских санкций, пишет The Daily Telegraph. Как пояснил итальянский политик, вышло так, что те, кто попал под эти ограничительные меры, оказались победителями, а те, кто их вводил, «оказались на коленях».



AP

Лидер ультраправой итальянской партии «Лига» Маттео Сальвини призвал к прекращению санкций в отношении России, поскольку эти ограничительные меры, по его словам, ставят граждан «на колени» из-за всё более внушительных счетов за энергоносители, пишет The Daily Telegraph.

«Прошло несколько месяцев, и люди платят по своим счетам в два, три, а то и в четыре раза больше, — заявил он в интервью радиостанции RTL. — Прошло уже семь месяцев, а вооружённый конфликт продолжается, при этом казна Российской Федерации наполняется деньгами».

Стремительный рост цен на энергоносители с начала конфликта на Украине нанёс экономический ущерб тем странам Евросоюза, которые до этого конфликта зависели от российских поставок газа, отмечается в статье.



Сальвини, который после намеченных на конец сентября выборов, вероятно, войдёт в правительство в составе ультраправой коалиции, развил свою мысль в ходе дебатов на экономическом форуме, проходившем в Черноббио на севере Италии.



«Нам нужен европейский щит для защиты бизнеса и семей, как было во время пандемии COVID, — заявил Сальвини делегатам во время форума. — Если мы хотим продолжать с санкциями, давайте так и сделаем. Мы хотим защитить Украину. Но мне бы не хотелось, чтобы это означало, что мы будем наносить ущерб не тем, кто попал под санкции, а самим себе».

Днём ранее он опубликовал твит, в котором говорилось, что «те, кто попал под санкции, оказались победителями, а те, кто вводил эти санкции, оказались на коленях».

«Очевидно, что кто-то в Европе просчитался. Необходимо переосмыслить стратегию сохранения рабочих мест и бизнеса в Италии», — заявил лидер партии «Лига».

Энрико Летта, лидер Демократической партии и один из главных противников Сальвини на предстоящих парламентских выборах, комментируя заявление своего оппонента, написал в соцсетях: «Я думаю, что Путин не мог бы сказать лучше».

Позднее в общении с журналистами он назвал заявления лидера «Лиги» «безответственными», подчеркнув, что они могут «нанести очень серьёзный ущерб Италии» и её «роли в Европе».

«Когда я слышу, как Сальвини говорит о санкциях, мне кажется, что я слушаю путинскую пропаганду», — добавил Летта.