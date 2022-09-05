 

Telegraph – Сальвини призвал к отмене санкций против России, поскольку они «поставили на колени» тех, кто их вводил

05.09.2022, 19:25, Разное
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Лидер партии «Лига» Маттео Сальвини призвал прекратить действие антироссийских санкций, пишет The Daily Telegraph. Как пояснил итальянский политик, вышло так, что те, кто попал под эти ограничительные меры, оказались победителями, а те, кто их вводил, «оказались на коленях».


AP

Лидер ультраправой итальянской партии «Лига» Маттео Сальвини призвал к прекращению санкций в отношении России, поскольку эти ограничительные меры, по его словам, ставят граждан «на колени» из-за всё более внушительных счетов за энергоносители, пишет The Daily Telegraph.

«Прошло несколько месяцев, и люди платят по своим счетам в два, три, а то и в четыре раза больше, — заявил он в интервью радиостанции RTL. — Прошло уже семь месяцев, а вооружённый конфликт продолжается, при этом казна Российской Федерации наполняется деньгами».

Стремительный рост цен на энергоносители с начала конфликта на Украине нанёс экономический ущерб тем странам Евросоюза, которые до этого конфликта зависели от российских поставок газа, отмечается в статье.
 
Сальвини, который после намеченных на конец сентября выборов, вероятно, войдёт в правительство в составе ультраправой коалиции, развил свою мысль в ходе дебатов на экономическом форуме, проходившем в Черноббио на севере Италии.
 
«Нам нужен европейский щит для защиты бизнеса и семей, как было во время пандемии COVID, — заявил Сальвини делегатам во время форума. — Если мы хотим продолжать с санкциями, давайте так и сделаем. Мы хотим защитить Украину. Но мне бы не хотелось, чтобы это означало, что мы будем наносить ущерб не тем, кто попал под санкции, а самим себе».

Днём ранее он опубликовал твит, в котором говорилось, что «те, кто попал под санкции, оказались победителями, а те, кто вводил эти санкции, оказались на коленях».

«Очевидно, что кто-то в Европе просчитался. Необходимо переосмыслить стратегию сохранения рабочих мест и бизнеса в Италии», — заявил лидер партии «Лига».

Энрико Летта, лидер Демократической партии и один из главных противников Сальвини на предстоящих парламентских выборах, комментируя заявление своего оппонента, написал в соцсетях: «Я думаю, что Путин не мог бы сказать лучше».

Позднее в общении с журналистами он назвал заявления лидера «Лиги» «безответственными», подчеркнув, что они могут «нанести очень серьёзный ущерб Италии» и её «роли в Европе».

«Когда я слышу, как Сальвини говорит о санкциях, мне кажется, что я слушаю путинскую пропаганду», — добавил Летта.


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