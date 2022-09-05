Скандалы: Союзник для двоих

Казахстан тайно вооружает Украину

Несмотря на то, что Казахстан заморозил свои оружейные поставки на год из-за скандала, возникшего после публикации о продаже Киеву боеприпасов и ракет советского образца, Украина получит всё, что ей нужно. С казахстанских складов. Но не от Казахстана, а скорее всего от Киргизии, куда военный груз будет доставлен. Есть версия, что он может уйти на «утилизацию» , а события развивались так.

В августе стало известно, что некая иорданская фирма «Блю Уотер Сапплайз» закупила в Казахстане боеприпасы для нужд минобороны Британии. Всё бы ничего, но к чему англичанам такое количество снарядов советского образца? Тут якобы и 122-миллиметровые снаряды для гаубиц Д-30, и 152-миллиметровые боеприпасы для почти уже древних Д-20, и даже ракеты для «изделий БМ-21» (РСЗО «Град»). Порядка 20 тыс. единиц снарядов и 33 тыс. ракет – почти на 70 млн долларов. Сразу оговоримся: эта партия уже была оплачена, и именно о ней пойдёт речь ниже. Помимо этой партии иорданского посредника интересовали боеприпасы для миномётов и противотанковые комплексы «Конкурс». Ну и кое-что по мелочи. А ещё – советские истребители и штурмовики. Позже выяснилось, что закупка могла производиться англичанами для ВСУ – это подтвердили и попавшие в общий доступ секретные документы министерства обороны Украины. В Казахстане поначалу как могли отбояривались, но, судя по всему, в ходе сочинской встречи Владимира Путина с Касым-Жомартом Токаевым все точки над «ё» были расставлены. И 27 августа премьер Казахстана Алихан Смаилов на заседании комиссии по вопросам оборонной промышленности объявил о приостановке республикой экспорта вооружений, военной техники и продукции военного назначения до конца лета 2023 года. Выходило, что вопрос как бы исчерпан. Но не тут-то было.

Казахстанское руководство, похоже, решило освоить довоенную украинскую тактику ведения дел с Кремлём: обещай что угодно, а делай по-своему

Не продажа, а утилизация!

Казахстанское руководство, похоже, решило освоить довоенную украинскую тактику ведения дел с Кремлём: обещай что угодно, а делай по-своему. Так, похоже, и с предложением Смаилова. По состоянию на 2 сентября в министерстве обороны Казахстана о прекращении зарубежных поставок вооружений, как выясняется, вообще ничего не известно. Мало того, минобороны РК не выходило к премьеру с таким предложением. «Возможно, – отметили военные, – такую инициативу и выдвигали, но не мы». А кто? Стали разбираться, и выяснилось, что приостановку оружейного экспорта могли инициировать… в министерстве индустрии и инфраструктурного развития (МИИР)! А почему не в минпросе, к примеру?! То есть минобороны РК, конечно, не могло не быть в курсе происходящего (представители ведомства присутствовали на заседании комиссии, где выступал Смаилов). Значит, сделали вид, что не слышали?

Но это ещё не всё. Странно, но иорданский посредник, уплативший без малого 70 млн сполна, не предъявил никаких финансовых претензий. Не была запущена процедура возврата денег. То есть ты отдаёшь 70 «лямов», их у тебя принимают, говорят спасибо, и ты, довольный, уходишь? Странно, не так ли? Но – нет. В последних числах августа фирма «Блю Уотер Сапплайз» заключает якобы ещё один договор – пока лишь о намерениях – с министерством обороны Киргизии, и тоже о поставках боеприпасов. При этом в минобороны Киргизии клятвенно заверяют, что ни одного киргизского боеприпаса со складов не будет продано ни Иордании, ни Британии, ни тем более Украине. Так в чём же подвох?

Он в том, что продавать боеприпасы в Казахстане, похоже, действительно запретили. Во всяком случае, на словах – пока не будет проведена ревизия юридических лиц, имеющих лицензии на торговлю оружием, и пока не внесут соответствующие изменения в законодательство. Так-то, конечно, торговля оружием всё ещё законна – если кто-то втихаря заключит и провернёт сделку, её участники не будут преследоваться по закону Республики Казахстан, что бы там ни заявляли Токаев со Смаиловым. Но вербальный запрет всё же действует. Нельзя продавать оружие. Но! Его же можно передавать другим странам на утилизацию! Смекаете, о чём идёт речь?! Не о том ли, что утилизировать казахстанские боеприпасы, за которые заплатили иорданцы, доверят киргизам?!

Странности казахстанского бюрократизма

Теперь впору разобраться, каким образом иорданский посредник вообще умудрился заключить договор о поставках казахстанского оружия, ведь, как заверили в министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК, представитель фирмы (компания «Техноэкспорт», фигурировавшая в договоре) не обладал лицензией на проведение подобных операций. Мало того, «Техноэкспорт» никогда не обращался в МИИР за такой лицензией, а минобороны такую лицензию выдать не могло. Зато у «Техноэкспорта», судя по всему, оказались оформлены все надлежащие документы, требующиеся для утилизации устаревших вооружений (напомним, что снаряды к Д-20 – это, так сказать, военная ветхость, произведённая ещё при Никите Хрущёве). В том числе и за границей. Совпадение? Или к расторжению сделки с иорданским посредником решили загодя подготовиться?

«Утилизация» боеприпасов может состояться до конца текущего года. Украинская сторона, как видно, не очень торопится. Не исключено, что данная публикация станет препоной для утилизации казахстанских снарядов и ракет именно в Киргизии, а это значит, что их могут «утилизировать» где угодно ещё – к примеру в Туркмении. Просто-напросто в оружейной сделке между Казахстаном и Украиной возникнет ещё один посредник, только и всего. Зато формально сочинские договорённости будут казахами соблюдены: вы же не хотели, чтобы мы продавали Киеву советские боеприпасы? Вот мы их и не продаём! Мало того, уничтожаем и даём заработать на этом более бедным соседям.

Нельзя продавать оружие. Но! Его же можно передавать другим странам на утилизацию! Смекаете, о чём идёт речь?! Не о том ли, что утилизировать казахстанские боеприпасы, за которые заплатили иорданцы, доверят киргизам?!

Раз уж зашла речь о «Техноэкспорте». В самом деле, эта структура, если верить ruposters.ru, не получала лицензии на проведение оружейных поставок от МИИР РК, в министерстве не врали и не мистифицировали. А было, похоже, так: разрешение на разработку, ремонт, переработку, приобретение и реализацию «высвобождаемых» (!) боеприпасов, вооружения и военной техники, а также комплектующих и запасных частей «Техноэкспорту» выдало министерство индустрии и новых технологий РК девять лет назад, в 2013 году. Впоследствии это министерство было упразднено, а на его базе появилось министерство индустрии и инфраструктурного развития, в котором о спецлицензии «Техноэкспорта» не ведали ни сном ни духом!

Что в итоге?

После всего, что вскрылось в ходе разбирательства вокруг поставок боеприпасов на Украину, на передний план выдвинулась структура под названием «Казспецэкспорт» («Казарнаулыэкспорт»). Эта структура специально создавалась для коммерческих оружейных поставок из Казахстана за границу под сенью МИИР (параллельно аналогичные поставки могут организовывать и в минобороны РК. – Ред.). Там заверили, что представители «Техноэкспорта» год назад обращались в «Казспецэкспорт» с просьбой включить их в некий «ограниченный список» участников закрытых торгов по реализации неиспользуемого военного имущества и военной техники. Попадание в список должно было предполагать проверку на лояльность в КНБ (контрразведка РК), и вроде бы такая проверка «Техноэкспортом» была пройдена. Но в «Казспецэкспорте» тем не менее усомнились в том, что «Техноэкспорт» имел полномочия на законном основании принимать участие в сделке с иорданским посредником.

В общем, грядут разбирательства. Затянуться они могут на несколько месяцев. А пока суть да дело, получается, что утилизаторы из соседних республик готовятся вывозить (своими силами!) из Казахстана советские боеприпасы, причём числом куда большим, нежели было прописано в договорённостях с иорданцами. Значит, сделка всё ещё в силе?

Алексей Леонков, военный эксперт

– В этой сделке с самого начала торчали британские уши. А ещё, пожалуй, турецкие. Это же «страны турана» так называемого – Киргизия, Туркмения. Нет никаких сомнений, что в Лондоне озабочены темой поставки советских боеприпасов на Украину. Из Европы уже всё выгребли, теперь рыщут в Средней Азии. Считаю, что эта история с Казахстаном ещё не закончена. Нет уверенности, что руководство республики соблюдёт все договорённости с Москвой по факту, а не на словах.

Георгий Филин

Оригинал материала: “Наша Версия”