 

До станций метро “Каховская” и “Чертановская” проложили новый пешегодный маршрут

05.09.2022, 19:10, Разное
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Отношение властей российской столицы к благоустройству территорий, прилегающих к станциям метро, сегодня кардинально отличается от того, что было в прошлые годы. Современная Москва отличается комфортными и доступными пространствами. Важно отметить, что благоустройство проводится не только для спешащих в метро пассажиров. Облагороженными площадями могут пользоваться и местные жители.

И речь здесь идет не просто об установке скамеек и фонарей или прокладке тротуаров. Городские власти проводят комплексные работы, строя около новых станций метро парки, детские площадки, спортивные зоны, променады и даже амфитеатры для культурных событий.

Так, в районе Зюзино до станций метро “Каховская” и “Чертановская” проложили новый пешегодный маршрут. Работы в рамках масштабного столичного проекта “Мой район” провели в границах Азовской улицы, Чонгарского, Симферопольского и Черноморского бульваров.

Специалисты увеличили ширину пешеходных дорожек и тропинок, обновив при этом покрытие тротуаров и проезжей части. Они также установили 280 энергоэффективных фонарей и поставили оригинальную уличную мебель. Изюминкой нового общественного пространства стали большие качели.

Кроме того, в рамках строительных работы в порядок привели десять детских и спортивных площадок, а также 28 придомовых территорий. Около дома №24 на Симферопольском бульваре специалисты организовали спортивный кластер с 22 тренажерами для силовых упражнений под навесами, причем девять из них установлены для маломобильных горожан. Они также обустроили площадки для воркаута. На обновленной территории появились 150 деревьев и кустарников.

К слову, работы здесь начались еще в прошлом году. В 2021 году специалисты оборудовали детскую и спортивную площадки, зону тихого отдыха, привели в порядок тропинки и дорожки, высадили кустарники, разбили цветники и газоны в рамках проекта по благоустройству участка Черноморского бульвара от Азовской улицы до Симферопольского бульвара. Тогда же здесь появился оригинальный светодинамический фонтанный комплекс в виде парусной лодки.


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