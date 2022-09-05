Россия и Иран договорились о взаимном безвизе

Глава управления маркетинга и развития туризма министерства культуры и туризма Ирана Лейла Аждари заявила, что с января 2023 года начнет действовать обоюдный безвизовый режим Ирана и России. Правда, это послабление коснется только туристических групп, отмечает “Радио 1”.

Поездка в таком случае не должна превышать 15 дней, а группа может насчитывать от пяти до 50 человек, сообщает VSE42.RU.