 

Россия и Иран договорились о взаимном безвизе

05.09.2022, 19:10, Разное
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Глава управления маркетинга и развития туризма министерства культуры и туризма Ирана Лейла Аждари заявила, что с января 2023 года начнет действовать обоюдный безвизовый режим Ирана и России. Правда, это послабление коснется только туристических групп, отмечает “Радио 1”.

Поездка в таком случае не должна превышать 15 дней, а группа может насчитывать от пяти до 50 человек, сообщает VSE42.RU.


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