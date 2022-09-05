Мнение: Вам, любители ЗОЖ

В свежем “Эксперте” прочитал в высшей степени позитивную и патриотичную новость о неуклонном прогрессе в отечественном сельском хозяйстве – и пришел в натуральный ужас. Вот она (ссылку не даю, потому что прочел в бумажной версии журнала, а главное, потому, что “Эксперт” с недавних пор закрыл свой сайт для неподписчиков):

Подзаголовок: “Молоко коров в Белгородской области будет свободно от антибиотиков”

Текст: “Белгородская область первой в России вводит с 1 января 2018 года запрет на “тяжелые” антибиотики при производстве сельхозпродукции – в птицеводстве, молочном и мясном животноводстве, производстве кормов. Как заявила на пресс-конференции руководитель областного управления Россельхознадзора Татьяна Аушева, речь идет о лекарственных препаратах группы А – гормонах и стимуляторах роста, которые не выводятся из организма животного в течение декларируемого периода. Эти препараты не рекомендованы к применению в развитых странах Европы, а также в Китае и Гонконге, куда белгородские производители хотели бы поставлять свою продукцию… Благодаря усилению контроля безопасности молочной продукции, когда проверяется каждая партия поступающего на переработку сырого молока, а не одна из десяти, как предписывает законодательство, процент обнаружения антибиотиков уже снизился с 9 до 1% – это самый низкий показатель в РФ”.

В этой коротенькой новостийке всё дивно. Просто нужно читать ее опытным СОВЕТСКИМ взглядом, то есть между строк – и тогда открываются бездны. Жаль, этот навык нынче подутрачен – люди привыкли снимать только первый слой и все понимать буквально “как написано”, иные, пожалуй, еще и действительно порадуются прогрессу в Белобласти в духе “с каждым днем все радостнее жить”. Что ж, проведем мастер-класс.

Итак, о чем нам НА САМОМ ДЕЛЕ сообщает новость?

1. Оказывается, на всей территории РФ на сегодняшний день в принципе отсутствует проверка на наличие “тяжелых” антибиотиков и гормонов роста в продукции сельского хозяйства – что в молоке и молпродуктах, что в мясе и полуфабрикатах. Лишь с 1 января будущего года такой контроль обещают ввести – но и то, только в одной области из 83-х!

2. Тяжелые антибиотики и гормоны роста, которыми кормят российских буренок, птицу и свиней, не выводятся из их организма вплоть до забоя – а это, естественно, означает, что они там остаются и успешно попадают уже в организмы тех, кто ЭТОЙ продукцией питается.

3. ИМЕННО ПОЭТОМУ продукцию сельского хозяйства, в частности, Белгородской области сегодня нельзя поставлять не только в развитые страны Европы, но и, что уж совсем пикантно, в Гонконг и в Китай (!!). В Китае, как внезапно выясняется, более строгие нормы в контроле качества пищевых продуктов, чем в нашей РФ!

5. Даже в передовой по части сельского хозяйства Белгородской области до недавнего времени 9%, то есть каждый десятый литр сырого молока оказывался зараженным тяжелыми антибиотиками – и ситуацию удалось исправить только путем введения ТОТАЛЬНОГО контроля поставок сырого молока на перерабатывающие предприятия – что, впрочем, является самодеятельностью региональных властей. О том, что в этом вопросе делается в других сельхозобластях, остается только догадываться.

Вот так. А ведь, если не читать между строк – получается вполне стандартный прогресс и радости импортзамещения (2017).

Написал этот текст ровно 5 лет назад. Интересно – а с тех пор ситуация как-то изменилась? Что-то мне подсказывает, что нет… Ладно, вбил в поисковик “запрет на тяжелые антибиотики при производстве сельхозпродукции”. Смотрим; как ни странно – сплошь идут ссылки или на мой же собственный пост, или на его перепечатки на разных сайтах. Но это ж было 5 лет назад! А что нового по теме? И вот наконец – статья про закон, принятый Госдумой в первом чтении в 2021 году. Бинго: он должен был вступить в силу 01 сентября 2022 года, то есть буквально на днях! Мой ретро-пост становится внезапно актуальным!

Читаем про закон:

“Госдума приняла в первом чтении законопроект, ужесточающий требования к кормам для животных, передает корреспондент «Росбалта».

Законопроектом вводится запрет на добавление в корм лекарственных препаратов, предназначенных для лечения инфекционных и паразитарных болезней, вызываемых патогенными микроорганизмами и условно-патогенными микроорганизмами. При этом такие корма разрешается по-прежнему продавать, но у покупателя должен быть рецепт на антимикробный препарат, отмечается в документе.

Также устанавливаются категории лиц, которым требуется наличие лицензии на фармацевтическую деятельность для добавления антимикробных препаратов в корма при их производстве и реализации”.

Хм… Звучит как какой-то бред. Ясно одно – закон сформулирован так, что никакого категорического запрета в нем нет, его по-прежнему можно будет легко обходить. Т.е. – как я и предвидел: 5 лет прошло, ничего не изменилось. Скорее всего, и в самой Белгородской области давно уже плюнули на свою “инициативу”.

Отдельно стоит отметить, что про “гормоны роста” в новом законе и подавно нет ни слова. Грустно, девушки.