 

По стопам Дженнифер Лопес: почему стоит обратить внимание на рельефное окрашивание

05.09.2022, 18:38, Разное
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Сложные техники окрашивания по-прежнему не теряют актуальность – что подтверждает Дженнифер Лопес, которая остановила выбор на ультрамодном рельефном окрашивании. Почему на него стоит обратить внимание – рассказывает арт-директор сети салонов Персона Ирина Ерешко.

Дженнифер Лопес

Одно из основных преимуществ рельефного окрашивания волос – возможность замаскировать единичные седые волосы. Это, безусловно, удобно, поскольку такая техника позволит реже проводить окрашивание и дольше сохранит здоровье волос. Кроме того, рельефное окрашивание позволяет дольше носить цвет и отрастить длину, если стоит такая задача, не докрашивая корни.

Девушки с длинными локонами наиболее часто прибегают к технике рельефного окрашивания волос. Эту технику любят за то, что такое окрашивание одинаково хорошо смотрится и на прямых, и на вьющихся волосах, подходит тем, кто выбирает каскадные стрижки. Интерес вызывает и эффектная гамма оттенков: от мягкого пастельного, карамельного, перламутрово-ванильного, клубничного, до леденяще-стального, персикового и даже медового блонда.


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