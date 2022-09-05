 

Принц Гарри и Меган Маркл прибыли на саммит в Великобританию, где передвигаются в окружении охраны

05.09.2022, 18:38, Разное
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Последний раз (и первый после так называемого “мегзита”, то есть отъезда Сассекских в Америку) принц Гарри и Меган Маркл были в Великобритании на праздновании Платинового юбилея правления Елизаветы в июне, после чего не прекращались слухи об их скором возвращении. Они все же приехали вновь, и даже поселились в своем коттедже во Фрогморе неподалеку от Виндзора, где теперь живут принц Уильям и Кейт Миддлтон. На снимках папарацци герцог и герцогиня улыбаются друг другу и выглядят очень счастливыми. Впрочем, встречи с родственниками пока не предвидится.

На самом деле, по словам очевидцев, Сассекские буквально создали вокруг себя плотное кольцо из секьюрити — по городу они передвигаются в сопровождении сотрудников сразу двух солидных охранных фирм, а также несколько сторожевых собак. Для тех, кто не знает: Гарри очень трепетно относится к собственной безопасности, из-за чего теперь судится с Министерством внутренних дел Великобритании, которое ранее отказало ему в круглосуточной охране за счет налогоплательщиков.  

Ожидается, что герцог и герцогиня посетят открытие Всемирного саммита One Young, где Меган выступит с речью о гендерном равенстве. Из соображений безопасности территория за пределами зрительского зала будет зачищена за полтора часа до прибытия монаршей четы. Лондонская полиция уже заявила, что безопасность мероприятия финансируется частными лицами. 

Отметим, что в Великобритании Сассекские не задержатся. Следующая остановка их спланированного турне — Дюссельдорф, Германия, где уже во вторник стартуют “Игры непобежденных” 2023. В четверг Гарри снова прилетит в Лондон на вручение премии WellChild Awards, и затем супруги, скорее всего, отправятся в США. К тому же, Сассексы уже отказали в визите самой королеве, а следом и принцу Чарльзу, который на днях лично приглашал их в Балморал. Более того, последнее интервью Меган журналу The Cut может и вовсе разрушить отношения Гарри с отцом. 


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