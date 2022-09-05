Мнение: Сафронов получил 22 года тюрьмы
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Бывший журналист "Коммерсанта" Иван Сафронов получил 22 года колонии строго режима за государственную измену и шпионаж в пользу чешских спецслужб. Помимо 22 лет тюрьмы, ему назначили 2 года ограничения свободы (после отбытия срока) и 500 000 рублей штрафа. Сафронов вину на суде не признал, но суд посчитал улики собранные следствием вполне достаточными, в результате чего Сафронов надолго отъедет в места не столь отдаленные. Подать документы на УДО он сможет не ранее чем через 14 лет.
PS. И до кучи о приговорах.
В Белоруссии вынесли приговор участникам заговора с целью убийства Лукашенко и захвата власти в стране. В раскрытии заговора КГБ Белоруссии активную помощь оказала ФСБ РФ.
Приговоры:
Зенкович – 11 лет.
Федута – 10 лет
Костусев – 10 лет
Голубович – 2,5 года
Кравчук – 2,5 года
Очень либерально по нынешним временам.
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Источник: Colonel Cassad
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