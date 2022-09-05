 

Опубликованы фото последствий обстрела Украиной Запорожской АЭС

05.09.2022, 18:10, Новости дня
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Во время обстрела со стороны Украины Запорожской АЭС основной удар пришелся на спецкорпус станции.

Фотографии последствий ударов опубликованы в Telegram-канале RT. Фото показали в администрации Энергодара. Сообщается, что повреждение получила емкость с дистиллированной водой, которая находится в непосредственной близости ко второму энергоблоку.

Отмечается, что угрозы технологическому процессу нет. Ранее сообщалось, что украинские военные продолжили обстреливать Запорожскую атомную электростанцию, сообщили в администрации Энергодара.

В понедельник глава администрации Энергодара Александр Волга заявил: у него есть информация, что украинская армия готовит дополнительные провокации в отношении Запорожской АЭС.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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