Опубликованы фото последствий обстрела Украиной Запорожской АЭС

Во время обстрела со стороны Украины Запорожской АЭС основной удар пришелся на спецкорпус станции.

Фотографии последствий ударов опубликованы в Telegram-канале RT. Фото показали в администрации Энергодара. Сообщается, что повреждение получила емкость с дистиллированной водой, которая находится в непосредственной близости ко второму энергоблоку.

Отмечается, что угрозы технологическому процессу нет. Ранее сообщалось, что украинские военные продолжили обстреливать Запорожскую атомную электростанцию, сообщили в администрации Энергодара.

В понедельник глава администрации Энергодара Александр Волга заявил: у него есть информация, что украинская армия готовит дополнительные провокации в отношении Запорожской АЭС.

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